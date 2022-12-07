Окупанти двічі за добу обстріляли один із об’єктів ДТЕК

Росія продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Двічі за 6 грудня від обстрілу постраждало енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що воно вже неодноразово було атаковане ворожими військами. Водночас цього разу обійшлося без жертв та постраждалих.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Одразу після закінчення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки, відновлення роботи обладнання підприємства та повернення електроенергії та тепла до мешканців регіону.

Як наголосили у компанії, це вже 18 терористична атака Росії на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" за останні два місяці. Внаслідок попередніх 24 енергетики зазнали поранень, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.