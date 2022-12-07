Окупанти обстріляли декілька об’єктів енергетичної інфраструктури на сході країни, – "Укренерго"

Учора ворог повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури на сході країни, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 градусів. Ситуація залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі там тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Загалом станом на ранок 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – наголосили в "Укренерго".

Для отримання точної інформації по окремому регіону компанія рекомендує стежити за повідомленнями обленерго. Їх перелік обленерго можна знайти за посиланням.