БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
315 1

Нацкомісія оштрафувала "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Ахметова на 160 тисяч

свет

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала два штрафи по 85 тис. грн на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за недотримання законодавства у сфері ринку електроенергії та ліцензійних умов щодо розподілу електроенергії.

Відповідні постанови Нацкомісія ухвалила під час засідання 6 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документами, безпосередньою причиною двох штрафів є несвоєчасне виконання послуги з приєднання споживачів до електромереж.

За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" зокрема допустило порушення термінів виконання послуги з приєднання, а також несвоєчасно поінформувало замовника про відстрочку виконання робіт.

Водночас, як зауважив представник "ДТЕК Київські регіональні електромережі", який був присутнім на засіданні, причиною допущених затримок в одному з випадків послужили форс-мажорні обставини у вигляді повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на момент проведення робіт, а також тимчасова відсутність у компанії необхідних матеріалів для приєднання споживача.

Автор: 

ДТЕК (1359) НКРЕКП (1442) штраф (1110)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем больше штрафов, тем покладистей будет олигарх.

Он понимает только силу.
показати весь коментар
07.12.2022 16:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 