Нацкомісія оштрафувала "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Ахметова на 160 тисяч

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала два штрафи по 85 тис. грн на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" за недотримання законодавства у сфері ринку електроенергії та ліцензійних умов щодо розподілу електроенергії.

Відповідні постанови Нацкомісія ухвалила під час засідання 6 грудня, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з документами, безпосередньою причиною двох штрафів є несвоєчасне виконання послуги з приєднання споживачів до електромереж.



За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" зокрема допустило порушення термінів виконання послуги з приєднання, а також несвоєчасно поінформувало замовника про відстрочку виконання робіт.



Водночас, як зауважив представник "ДТЕК Київські регіональні електромережі", який був присутнім на засіданні, причиною допущених затримок в одному з випадків послужили форс-мажорні обставини у вигляді повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на момент проведення робіт, а також тимчасова відсутність у компанії необхідних матеріалів для приєднання споживача.