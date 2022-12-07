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Новини
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Європа обігнала США за обіцянками щодо допомоги Україні, – дослідження

євро

Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.

Про це свідчать дані дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW), передає "Європейська правда".

Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше за 48 млрд євро.

Зазначається, що основною причиною змін є пакет макрофінансової допомоги на 18 млрд євро, який ЄС планує на 2023 рік.

"До цього часу підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки", – зазначив Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та директор дослідницького центру Кільського інституту.

Водночас, каже він, важливо, що тепер уряди ЄС повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 млрд євро.

Автор: 

Європа (578) допомога (1533) США (4870) Євросоюз (5099)


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Обіцянки ті ще цяцянки..
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07.12.2022 13:42 Відповісти
"Дурень думкою багатіє" (с)
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07.12.2022 13:47 Відповісти
Які дивні речі хтось каже, або пише
https://www.youtube.com/watch?v=YXiaFwclnlg
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07.12.2022 15:42 Відповісти
обіцянки від ЄСпро допомогу України ,мають за мету зменшити допомогу США.і це є технологія куйла.
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07.12.2022 15:43 Відповісти
Особенно «заметна роль» Франции

Да и Германия пока больше говорит…

Политики много обещают.
Хотят понравиться своим избирателям, которые в большинстве ЗА Украину и против х$&ла.

Задача украинской власти и дипломатии дожимать разговорчивых до исполнения обещаний.
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07.12.2022 16:03 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War
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07.12.2022 18:42 Відповісти

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