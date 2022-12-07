Європа обігнала США за обіцянками щодо допомоги Україні, – дослідження

Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.

Про це свідчать дані дослідженні Кільського інституту світової економіки (IfW), передає "Європейська правда".

Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше за 48 млрд євро.

Зазначається, що основною причиною змін є пакет макрофінансової допомоги на 18 млрд євро, який ЄС планує на 2023 рік.

"До цього часу підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки", – зазначив Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та директор дослідницького центру Кільського інституту.

Водночас, каже він, важливо, що тепер уряди ЄС повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 млрд євро.