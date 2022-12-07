Гетманцев виступив проти податкових пільг у сфері культури та креативних індустрій

Потенціалу для запровадження додаткових пільг для культурних та креативних індустрій в Україні немає.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на форумі "Креативна Україна", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ті пільги, які ми надали на сьогодні – вони є максимальними. Це справді дуже пільговий режим для креативних індустрій. І те, що ми маємо з вами зробити в рамках цих пільг – це працювати в білу, щоб, наприклад, той кінотеатр, який сплачує податки, не йшов у мінус, лише тому, що сусідній не сплачує податки і має додаткову маржинальність через це", – сказав голова комітету.

Гетманцев наголосив, що не бачить потенціалу для запровадження додаткових пільг для креативних індустрій України.

"З іншого боку, я бачу потенціал у тому, щоб усі працювали за одними й тими самими правилами", – додав депутат.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев анонсував законопроєкт про податкові пільги для металургії. За словами нардепа, законопроєкт також передбачатиме звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.

Раніше гендиректор групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського розповідав про переговори з Міністерством економіки та Офісом президента про зменшення податкового навантаження. Крім того, Ахметову належить енергохолдинг ДТЕК, підприємства якого разом із металургами є одними з найбільших забруднювачів повітря.