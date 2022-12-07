ЄБРР готовий докапіталізувати два українські банки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) бачить своєю метою закрити дефіцит капіталу в українських банках, щоб уникнути затримок у відновленні країни.

Про це президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання щодо можливості ЄБРР брати участь у докапіталізації "Райффайзен Банку" та "Укрсиббанку", міноритарним акціонером яких він є, президентка зазначила, що ЄБРР розглядатиме можливість надання банкам нових інструментів залучення капіталу, коли і якщо їм це буде потрібно.

За її словами, рішення прийматимуться спільно з партнерами-власниками контрольних часток у цих банках – європейськими банківським групами Raiffeisen та BNP.

"Коли ситуація дозволить, і держава повернеться до стратегії приватизації "Ощадбанку", ми відновимо наш діалог із владою щодо ролі ЄБРР у зменшенні частки держави у банківському секторі", – зазначила Рено-Бассо у відповідь на питання про збереження планів ЄБРР щодо входження до капіталу державного "Ощадбанку".

Водночас очільниця ЄБРР не стала коментувати виведення з ринку "Мегабанку", у якому ЄБРР мав міноритарний пакет, пославшись, що ця окрема операція з приватним клієнтом є "чутливим комерційним питанням".