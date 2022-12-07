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Новини
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Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни

біженці

Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Про це йдеться у результатах дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає "НВ".

Такий високий відсоток респондентів, які хочуть залишитися в країнах Євросоюзу, може бути пов’язаний із тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливість знайти стабільну роботу, кажуть експерти.

За даними дослідження, середній вік українських біженців, які працюють у Німеччині становить 37 років, у Польщі – 39 років.

Понад половину респондентів мають вищу та незакінчену вищу освіту, а майже кожен п’ятий декларує досвід роботи за кордоном, здобутий ще до початку повномасштабного вторгнення.

Ще 53% працевлаштованих біженців у Німеччині підтверджують знання англійської принаймні на комунікативному рівні. Серед біженців, працевлаштованих у Польщі, про знання англійської заявляє кожен третій респондент.

Крім того, більше половини респондентів, які мешкають у Польщі та Німеччині, вже вивчають мови країн свого притулку.

Крім того, близько п’ятої частини респондентів в обох країнах визнають, що підвищують свою професійну кваліфікацію через курси та навчання, а понад 40% респондентів заявляють про готовність підвищувати свої навички у майбутньому.

На думку авторів дослідження, це свідчить про високий професійний потенціал біженців, які готові скористатися різними формами професійного розвитку.

Більшість українських біженців у Європі влаштувалися на роботу у готельному та ресторанному бізнесі, торгівлі, а також у простій фізичній роботі. До початку повномасштабної війни в Україні вони найчастіше працювали висококваліфікованими фахівцями у сфері обслуговування та торгівлі, вчителями та менеджерами.

Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють у середньому 1467 євро на місяць, а в Польщі – 541 євро.

Працевлаштовані біженці в Німеччині отримують найбільші зарплати у логістиці та транспортній сфері, адміністративно-офісній роботі та освітній галузі, а у Польщі – у торгівлі та промисловому виробництві.

Автор: 

біженці (694) Німеччина (1881) Польща (2428) робота (868)


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Топ коментарі
+22
Во всех западных странах БОЛЬШИНСТВО останутся, потому что почти никто в Украине не получит того уровня доходов и качества жизни, что в развитых западных странах. Причем после войны нас ждут долгие сложные годы восстановления и без того бедной страны....
Скажу больше - много мужиков уедут на запад к своим семьям....
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07.12.2022 15:49
+22
Фантазер !

ще раз мудрий нарід проголосує по приколу і буде срака гола .
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07.12.2022 16:33
+15
Дякуємо Зе клоун - 5 млн українців залишаться за кордоном назавжди, до них приєднаються рідні з України і чоловіки, це теж десь біля 5 млн. Україна мінус 10 млн людей + молодь до 18. Браво Зе клоун, це мабуть і є твій Кінець Епохи Бідності.
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07.12.2022 17:59
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не буда, бо витік способних мізок відбувся. а те що вертається - патріот не завжди вумна людина. інколи таке ляпають. навіть з трьома дипломами совок середньовічний.
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08.12.2022 08:24 Відповісти
500 євро в Польщі - це мінімум для некваліфікованих робітників на простих роботах. Фахівці не починають розмови нижче 1000 євро.
А щодо повернення в Україну, то якщо після війни розпочнеться масштабна програма відновлення, яка фінансуватиметься ззовні, багато людей можуть повернутися.
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08.12.2022 03:04 Відповісти
не почнеться
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08.12.2022 08:25 Відповісти
Ну дак треба бути ідіотом щоб повернутися. Давайте! Засирайте в коментах! Тільки кожен з вас хоче нормально дожити і померти, а не жити в злиднях на одних відосиках.
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08.12.2022 05:53 Відповісти
ты идиот вернутся кончено многие - те у кого хорошая професиия и язык может поработают - но основная масса вернется домой потому что это Рiдна Земля
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09.12.2022 02:09 Відповісти
Ага, не всі такі тупі як ти. Не в зеленського, часом, працюєш?
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10.12.2022 15:02 Відповісти
Цензор, а ти нарахував 1400 чистими чи грязними?

грязними якщо 1000 буде, то шикарно.
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08.12.2022 08:26 Відповісти
окрім того українці не спішать брати повну ставку - отримують соціал і зарплатню одночасно. окрім того такої зарплатні не вистачить на квартиру. тому працювати і соціал - оптимальний варіант - і грошики і квартирка.
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08.12.2022 08:28 Відповісти
всеравно это не то что бы жить в чужих комнатах по чужим правилам
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09.12.2022 02:10 Відповісти
какие чужие комнатьі? ти про шо?
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09.12.2022 18:53 Відповісти
ти не доганяєш, що немає тих зарплат, за які б українці можуть бути незалежними від німеччини. особливо незнаючи мови.
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09.12.2022 18:59 Відповісти
як повертатися в краНУ, де корупція тільки зростає навіть в війну, де безправя, де депутати отримують лівак в конвртах, де нема судово системи і де влада робить все, щоб затягнути вступ в ЄС і далі грабувать народ. Писали з Польщі мясо, для приміру, коштує 80 грн, у нас 150, і так далі, Цікаво, як влада розрулила крадівництво гуманітарки в Запорі ж ніяк! гуманітарку! А зам ОП іздив на джипі з гуманітарки! Поки йщго не зловили журналісти і це те , що випадково побачили, а що робиться в середині ціє влади ми не знаєм, мі іншим а де наша Рада!?
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08.12.2022 09:40 Відповісти
яку краiну вибрали така вона и есть а кто виноват? нужно отвечать за свой выбор если такие тупые
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08.12.2022 12:56 Відповісти
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