Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни

Майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Про це йдеться у результатах дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету, передає "НВ".

Такий високий відсоток респондентів, які хочуть залишитися в країнах Євросоюзу, може бути пов’язаний із тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливість знайти стабільну роботу, кажуть експерти.

За даними дослідження, середній вік українських біженців, які працюють у Німеччині становить 37 років, у Польщі – 39 років.

Понад половину респондентів мають вищу та незакінчену вищу освіту, а майже кожен п’ятий декларує досвід роботи за кордоном, здобутий ще до початку повномасштабного вторгнення.

Ще 53% працевлаштованих біженців у Німеччині підтверджують знання англійської принаймні на комунікативному рівні. Серед біженців, працевлаштованих у Польщі, про знання англійської заявляє кожен третій респондент.

Крім того, більше половини респондентів, які мешкають у Польщі та Німеччині, вже вивчають мови країн свого притулку.

Крім того, близько п’ятої частини респондентів в обох країнах визнають, що підвищують свою професійну кваліфікацію через курси та навчання, а понад 40% респондентів заявляють про готовність підвищувати свої навички у майбутньому.

На думку авторів дослідження, це свідчить про високий професійний потенціал біженців, які готові скористатися різними формами професійного розвитку.

Більшість українських біженців у Європі влаштувалися на роботу у готельному та ресторанному бізнесі, торгівлі, а також у простій фізичній роботі. До початку повномасштабної війни в Україні вони найчастіше працювали висококваліфікованими фахівцями у сфері обслуговування та торгівлі, вчителями та менеджерами.

Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють у середньому 1467 євро на місяць, а в Польщі – 541 євро.

Працевлаштовані біженці в Німеччині отримують найбільші зарплати у логістиці та транспортній сфері, адміністративно-офісній роботі та освітній галузі, а у Польщі – у торгівлі та промисловому виробництві.