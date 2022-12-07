Росія вимагає відновити експорт аміаку через Україну

Росія не готова йти на будь-які розміни у питанні відновлення експорту аміаку, оскільки зняття обмежень на вивезення російських добрив передбачено "зерновою угодою" про відновлення роботи українських портів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, пише місцеве видання "Коммерсант".

"Жодних розмінів. Тому що жодних змін у текстах цих документів не вказано. Ми виходимо з того, що ці домовленості, ці обіцянки мають бути виконані. Це частина пакета. Повинні бути зняті всі політичні перешкоди, які унеможливлюють будь-яку домовленість про постачання аміаку",— сказав Грушко.

Він заявив, що Росія вимагає, насамперед від генерального секретаря ООН, дотримання прописаних у "зерновій угоді" домовленостей щодо зняття санкцій на вивезення російського аміаку.

Як повідомлялося, раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

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Нагадаємо, 17 листопада у Стамбулі сторони "зернової ініціативи" домовилися про її продовженняще ще на 120 днів.

За даними Financial Times, в обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагала відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк". Однак ці вимоги не були задоволені.

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Водночас через проблеми з експортом у Росії падає виробництво добрив. За сім місяців 2022 року в Росії виготовили на 26% менше калійних добрив, ніж роком раніше. Основний виробник "Уралкалій" не може вирішити логістичні проблеми, а нішу, що утворилася на ринку, намагаються зайняти компанії з Канади, США і Таїланду.