"Нафтогаз" оцінив збитки внаслідок російських обстрілів у листопаді у $700 мільйонів

НАК "Нафтогаз України" оцінює втрати у виробництві природного газу через російські обстріли газовидобувних об’єктів групи у листопаді в $700 млн.

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив у ході організованої ЄБРР дискусії зі стабілізації та відновлення України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Втрати у видобутку газу оцінюються приблизно в $700 млн. Обсяг, який ми не змогли зробити через знищення нашого обладнання, викликає додаткову складність та додатковий попит на цей ресурс з інших країн", – сказав Чернишов.

За його словами, фахівці групи працюють над усуненням пошкоджень інфраструктури, а відновити обсяги втраченого видобутку газу планується до кінця грудня цього року.

Чернишов уточнив, що "Нафтогаз" оцінює необхідність додаткового імпорту газу протягом поточного опалювального сезону в обсязі близько 2,6 млрд кубометрів.

"Очікуваний обсяг додаткового імпорту оцінюється в 2,6 млрд куб. м, необхідних для виробництва електроенергії. Але це може бути не остаточне число через те, що ракетні атаки (на енергетичну інфраструктуру, – ред.) продовжуються", – пояснив Чернишов.

Читайте також: Україні треба знайти $4 мільярди на газ для генерації електроенергії, – голова "Нафтогазу"

Водночас він висловив подяку ЄБРР і країнам-донорам за фінансування для закупівлі газу.

"Для нас очевидно, що наше майбутнє, проходження Україною опалювального сезону дуже залежить від ефективної співпраці з тими, кого ми дуже цінуємо. Дякую всім з мого боку", – додав голова НАК.

Як повідомлялося, 17 листопада Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Раніше Чернишов зазначав, що через російські атаки на об’єкти інфраструктури Україні для генерації електроенергії додатково потрібно закупити до 3 мільярдів кубометрів газу вартістю $4 мільярди.