США та Велика Британія домовилися про збільшення постачання американського газу

Прем’єр-міністр України Ріші Сунак і президент США Джо Байден оголосили про "партнерство з енергетичної безпеки та доступності" та створили спільну групу дій з метою зменшення глобальної залежності від російської енергії. Так, Байден погодив угоду про збільшення експорту газу зі США до Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Британія не залежала від великих обсягів російського газу до вторгнення в Україну, але постраждала від зростання цін, оскільки європейські сусіди змагалися за інші поставки, поспішаючи заповнити сховища.

Згідно з угодою, США мають на меті більш ніж подвоїти кількість скрапленого природного газу, експортованого до Великобританії, протягом наступного року порівняно з 2021 роком.

Дві країни також мають намір співпрацювати над прискоренням екологічних ініціатив, таких як декарбонізація аерокосмічної промисловості, розвиток ринку електромобілів і розробка енергоефективних приладів. Вони також планують продовжувати співпрацю над ядерними, водневими та вуглецевими проєктами.

"Разом Сполучене Королівство і США забезпечать глобальну ціну на енергоносії, а безпека наших національних поставок більше ніколи не зможе маніпулювати примхами режиму, що зазнає невдачі", – сказав Сунак.

У рамках газової угоди США "прагнуть" експортувати принаймні $9-10 млрд кубометрів СПГ протягом наступного року через термінали Великобританії.

Байден і Сунак у спільній заяві заявили: "Під час цієї глобальної енергетичної кризи, спричиненої незаконним вторгненням Росії в Україну, для країн-союзників як ніколи важливо поглибити співпрацю, щоб забезпечити стійкі міжнародні системи, які відображають наші спільні цінності. Працюючи з нашими союзниками, Сполучені Штати та Велика Британія зобов’язуються активізувати нашу співпрацю для підтримки міжнародної енергетичної безпеки, доступності та стійкості, оскільки Європа зменшує свою залежність від російської енергії".