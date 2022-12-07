Суд арештував одеського бізнесмена Кауфмана із заставою у 129 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для затриманого у понеділок бізнесмена Бориса Кауфмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 129 мільйонів гривень.

Таке рішення 7 грудня ухвалив суддя ВАКС Ярослав Шкодін, повідомляє Слово і діло.

При цьому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просив заарештувати Кауфмана без альтернативи застави.

У разі внесення визначеної судом застави на Кауфмана покладуть низку обов'язків, у тому числі не покидати межі Києва та Одеси, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, а також носити електронний браслет.

У судовому засіданні прокурор САП розповів, що слідство зафіксовано передачу коштів від Кауфмана першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, віце-меру Олегу Бриндаку та ще одній заступниці мера Світлані Бедрезі, яка також очолює фінансовий департамент Одеської міської ради.

За словами прокурора, Кауфман і його бізнес-партнер Олександр Борухович (Грановський) передали Бриндаку 2,47 млн грн, Кучуку – 900 тисяч грн, а Бедрезі – 300 тис. грн.

Також детективи зафіксували приміщення, яким користувався Кауфман. Воно нібито обладнання засобами заглушки прослуховування і запису. Під час обшуків ці засоби були знайдені.

Адвокат Кауфмана Ігор Фомін заперечував проти обґрунтованості підозри та задоволення клопотання. За його словами, бізнесмена підозрюють у наданні хабарів, але тим, хто їх нібито отримував нічого не пред'явлено. Те саме стосується і злочинної організації, метою якої був нібито злочин проти власності.

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Як повідомлялося, 5 грудня 2022 року НАБУ і САП затримали бізнесменів Кауфмана і Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази.