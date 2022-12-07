"єДокумент" у "Дії" буде доступний навіть без інтернету, – Мінцифри

Створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" при відключенні мобільного зв’язку залишиться дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку.

Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік під час телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується доступності "Дії", у разі відключення електроенергії, у нас у будь-якому випадку все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", – сказав Банік.

За його словами, додаток "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово – у міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

"У будь-якому випадку українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів та відсутності доступу до даних", – сказав Банік.

Він також підкреслив, що всі документи в "Діє" мають повну юридичну силу.

"Якщо будь-яка установа відмовляється приймати ці документи, можна сміливо викликати поліцію", – заявив Банік.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Мінцифри реалізувало тимчасовий цифровий документ на період військового стану у додатку "Дія" – "єДокумент".