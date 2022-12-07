Банки Нідерландів, Бельгії та Латвії припинять міняти готівкову гривню на євро

9 грудня – останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі угод з центральними банками цих країн.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

"Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну. Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах – майже 29,7 млн грн, Бельгії – майже 10,0 млн грн та Латвії – 3 млн грн", – уточнили у Нацбанку.

Як повідомлялося, програми обміну готівкової гривні на євро вже завершилися в Польщі (9 вересня), Німеччині (30 жовтня), Швеції (13 листопада), Швейцарії (25 листопада), Литві (5 грудня) та на Мальті (7 грудня).