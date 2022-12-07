Україна з початку року імпортувала автобусів на $31 мільйон
За дев’ять місяців поточного року в Україну було ввезено 1 021 автобус, загальна митна вартість яких склала $30,7 млн.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автобусів зменшився на 16%.
Основну частку цього імпорту становила вживана техніка – 86%.
Лідером з поставок автобусів була Німеччина – 388 штук. На другому місці – Польща, із якої завезли 126 автобусів. Третьою була Туреччина – 107 штук.
Також у п’ятірку найбільших постачальників автобусів увійшли Бельгія та Швеція, звідки імпортували 98 та 66 одиниць цього виду транспорту відповідно.
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