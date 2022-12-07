ЄБРР може надати "Укрексімбанку" кредит 50 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати державному "Укрексімбанку" кредит на суму до 50 млн євро для фінансування приватних корпоративних клієнтів та муніципалітетів в Україні, які постраждали від війни.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Кредит надасть "Укрексімбанку" таке необхідне середньострокове фінансування у воєнний час і дозволить банку підтримувати своїх приватних корпоративних клієнтів та муніципалітети", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, проєкт підтримуватиметься донорами: покриття ризику першого збитку в розмірі 25 млн євро буде надано Спеціальним фондом реагування на кризові ситуації ЄБРР у рамках спеціального Пакету реагування ЄБРР на війну в Україні.

"Укрексімбанк" створено 1992 року. Єдиним власником фінустанови є держава.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 липня 2022 року "Укрексімбанк" за розміром загальних активів посідав 3 місце (228,61 млрд грн) серед 68 банків, що діяли в країні, або близько 10% від усіх активів банківської системи.

Банк має 51 відділення по країні та два представницькі офіси в Лондоні та Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР готовий підтримати муніципалітети на деокупованих територіях України.