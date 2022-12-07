Окупанти випустили по енергооб’єктах України понад 1000 ракет та снарядів, – "Укренерго"

Російський агресор випустив по енергооб’єктах України понад 1000 ракет та снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великих збитків, проте вона зберігає свою цілісність.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України, організованої Європейським банком реконструкції та розвитку, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, у тому числі по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великих збитків Україні та нашій системі", – сказав Кудрицький.

За його словами, Україна відчуває великий дефіцит генеруючих потужностей.

"Незважаючи на те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей, і тому у нас дефіцит електроенергії в системі, і досить серйозний", – зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що дефіцит особливо відчутний у перші чотири дні після масованих атак, поки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в е/е, із чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.

Глава "Укренерго" зазначив, що основною метою компанії є збереження системи інтегрованої протягом цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розроблено певний план. Одним з важливих елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.

"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання по всьому світу, на кожному континенті, і ми ведемо переговори з сотнями компаній по всьому світу, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що є", – описав ситуацію глава "Укренерго".

Водночас Кудрицький звернув увагу, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування.

"Ми з нетерпінням чекаємо на завершення нової угоди з ЄБРР найближчим часом, і ця угода зміцнить наші можливості щодо закупівлі обладнання за доступними цінами", – зазначив він.

Другим важливим елементом плану збереження енергозабезпечення країни він назвав створення фінансового механізму, що дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.

"Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використовувати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати е/е за європейськими цінами", – зазначив голова "Укренерго".

У ході дискусії він підкреслив, що, незважаючи на дефіцит е/е, "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана", і компанія робить все, щоб підтримувати працездатність системи.

"Основна наша мета – переконатись, що в країні працює критична інфраструктура, системи теплопостачання, працює мобільний зв'язок, інтернет", – зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, на початку грудня НЕК "Укренерго" залучило 300 млн євро кредитних коштів ЄБРР, а також 72 млн євро грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії.

У компанії зазначали, що 150 млн євро від ЄБРР і 72 євро млн гранту будуть спрямовані на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян. Інші 150 млн євро кредиту ЄБРР буде використано для поповнення оборотних коштів "Укренерго", зокрема для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку через війну.

Перед цим ЄБРР перенаправив майже 150 млн євро з отриманих кредитів на розвиток мереж на кредити на підтримку ліквідності компанії.