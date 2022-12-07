Балансоутримувачі 454 будинків Києва будуть самостійно відключати світло, – ДТЕК
"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіку відключень ще 454 житлових будинків Києва.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі – енергетики ЖБК та управляючих компаній. Самостійне обмеження електропостачання з боку балансоутримувачів будинків дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян", – сказано в повідомленні.
У ДТЕК нагадали, що під час екстрених чи стабілізаційних відключень разом із об’єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли й житлові будинки, що живляться від тих самих електроліній.
"ДТЕК Київські електромережі спільно з КМДА запропонував ЖБК самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків, що розміщені на сайті", – додали в ДТЕК.
Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть в першу чергу енергетики ЖБК та їх управляючих компаній.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК запропонував відключати від світла 750 будинків у Києві вручну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль