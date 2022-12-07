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Балансоутримувачі 454 будинків Києва будуть самостійно відключати світло, – ДТЕК

київ,світло

"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіку відключень ще 454 житлових будинків Києва.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі – енергетики ЖБК та управляючих компаній. Самостійне обмеження електропостачання з боку балансоутримувачів будинків дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян", – сказано в повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що під час екстрених чи стабілізаційних відключень разом із об’єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли й житлові будинки, що живляться від тих самих електроліній.

"ДТЕК Київські електромережі спільно з КМДА запропонував ЖБК самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків, що розміщені на сайті", – додали в ДТЕК.

Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть в першу чергу енергетики ЖБК та їх управляючих компаній.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК запропонував відключати від світла 750 будинків у Києві вручну.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235) відключення світла (599)


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Краще тоді трамваї відключіть! Вони куди більше тягнуть, чим будинки!
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07.12.2022 19:08 Відповісти

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