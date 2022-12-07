Завершується обмін готівкової гривні на євро в Нідерландах, Бельгії та Латвії

9 грудня 2022 року – останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 6 грудня за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах – майже 29,7 млн грн, Бельгії – майже 10 млн грн та Латвії – 3 млн грн.

Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня), Німеччині (30 жовтня), Швеції (13 листопада), Швейцарії (25 листопада), Литві (5 грудня) та на Мальті (7 грудня).