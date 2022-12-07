Київ адаптує європейські стандарти догляду за деревами
Київ імплементує європейські стандарти догляду за деревами (Technical Standards in Tree Work) – набір правил із найкращих практик щодо посадки, обрізки та догляду.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Участь у розробці стандартів взяли 12 організацій із 11 країн Європи: асоціації арбористів, інститути, тренінгові та дослідницькі центри.
"На сьогодні столиця має домовленість із Асоціацією міст України про початок роботи над українською версією стандартів. Фахову підтримку при цьому забезпечить робоча група, яку організовує Управління екології та природних ресурсів КМДА спільно з КО "Київзеленбуд", – сказано в повідомленні.
Наступним кроком стане впровадження стандартів на рівні столиці.
Окрім того, Асоціація міст України забезпечить можливість використання цих стандартів і в інших громадах України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От вивезе Кличко всіх мешканців в евакуацію - і так гарно стане в Києві з оновленими деревами!
А якщо без сарказму - дійсно, здається у київраді комусь некуй що робити. От нема чим займатись, аж виють від тієї неможливої туги...
І бабло так лежить в бюджеті, ну зовсім немає куди його витратити....