Нацкомісія оштрафувала "Житомиргаз" та "Хмельницькгаз" за порушення розподілу газу

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуслуг, наклала на АТ "Житомиргаз" та АТ "Хмельницькгаз" штрафи по 850 тис. грн за порушення законодавства та ліцензійних умов діяльності з розподілу природного газу.

Відповідні постанови регулятор ухвалив на засіданні 6 грудня через виявлення численних порушень під час планової перевірки діяльності зазначених компаній у 2021 році, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, у діяльності "Житомиргазу", зокрема, були виявлені факти несвоєчасного повідомлення компанією про зміну протяжності газопроводів та кількість підключених споживачів, несвоєчасне збалансування власного портфоліо, порушення термінів надання копій фінансової звітності та недотримання встановленої структури тарифів.

Крім цього, за результатами перевірок виявлено недовиконання житомирським оператором газорозподільних систем інвестиційної програми, неповні та несвоєчасні його розрахунки з ТОВ "Оператором ГТС України" за послуги з транспортування газу та несвоєчасні повірки приладів обліку газу.

Крім того, було зафіксовано факт перерахування "Житомиргазом" компанії ТОВ "Йе Енергія" 131,6 млн грн для покриття виробничо-технологічних витрат газу, проте газ при цьому не було отримано. Водночас компанія одночасно здійснила відбір природного газу із мереж ОГТСУ на суму 318,2 млн грн.

"Ми констатуємо факт наявності заборгованості перед оператором ГТС. Частина цієї заборгованості створена штучно через те, що ліцензіат перерахував за договором кошти на "Йе Енергія", проте газ не отримав, а за фактом відібрав їх із мереж оператора ГТС", – зазначив директор департаменту ліцензійного контролю Ярослав Зеленюк.

У свою чергу присутній на засіданні голова правління АТ "Житомиргазу" Валентин Ющенко заявив, що практично всі порушення, зафіксовані НКРЕКП за результатами діяльності компанії в 2021 році, уже усунуті.

За словами Зеленюка, зафіксовано також порушення з боку "Хмельницькгазу", багато в чому вони аналогічні порушенням "Житомиргазу".