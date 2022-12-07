Німеччина готує план захисту критично важливої інфраструктури від російських загроз

Уряд Німеччини ухвалив стратегічний документ, у якому викладаються нові правила, спрямовані на вирішення та поліпшення фізичного захисту критично важливих інфраструктур на федеральному рівні.

Про це пише Bloomberg, передає Європейська правда.

"З початку злочинної агресивної війни Росії проти України ситуація з безпекою в Німеччині змінилася. Ми дуже серйозно ставимося до наявних загроз – і ми вживаємо заходів", – сказала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Як зазначається, уряд визначить області, що потребують особливого захисту, і встановить обов'язкові стандарти, яких мають дотримуватися оператори критично важливих інфраструктур.

Це, ймовірно, передбачатиме збільшення інвестицій у фізичний захист, як-от паркани, а також найм більшої кількості співробітників служби безпеки.

Європейські політики зосередили свою увагу на захисті критичної інфраструктури після того, як у вересні вибухи зруйнували газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що з'єднують Росію з Німеччиною.

Збиток підкреслив вразливість енергетичних мереж Європи, що стало ще більш очевидним у жовтні, коли в Німеччині були перерізані радіокабелі, що на кілька годин зупинило залізничне сполучення, а Норвегія почала виявляти "аномально високу" активність безпілотників поблизу своїх морських енергетичних об'єктів.

Раніше Німеччина й Норвегія спільно звернулися до Північноатлантичного Альянсу з проханням координувати захист підводної інфраструктури Європи на тлі атак на російські газопроводи "Північний потік".

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".