Європа вперше обійшла США за обсягом допомоги Україні

Після рішення Європейського Союзу про новий великий пакет фінансової допомоги Європа вперше обігнала США за загальним обсягом допомоги, виділеної Україні.

Це випливає з даних проєкту Ukraine Support Tracker, який здійснює Кільський інститут світової економіки, передає Укрінформ.

"У період з 4 жовтня до 20 листопада ЄС значно розширив свої зобов’язання щодо підтримки. Країни та інституції ЄС зараз надають майже 52 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті на себе США, становлять трохи менш як 48 млрд євро", – йдеться в дослідженні.

Основною причиною цього називається пакет макрофінансової допомоги на 18 млрд євро, узгоджений ЄС (але ще не схвалений – ред.) на 2023 рік. США натомість не подовжили свої загальні великі обіцянки, а деякі кошти, виділені Конгресом, залишилися невикористаними.

"До цього часу підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів. Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді досягла України якнайшвидше, без багатомісячної затримки, як у випадку попередніх пакетів", – заявив голова групи Ukraine Support Tracker і директор дослідницького центру Кільського інституту Крістоф Требеш.

Нові зобов’язання Німеччини та її внесок у великий новий пакет ЄС тепер роблять її найбільшим донором в Європі в абсолютному вираженні (12,6 млрд євро обіцяної підтримки). Таким чином Німеччина вперше обігнала Велику Британію. Німеччина виділила та поставила більше зброї, зимового спорядження, а також великий новий пакет для підтримки кібербезпеки та зусиль розвідки про воєнні злочини.

Враховуючи потужні авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі, швидкість надання допомоги є особливо важливою. Україні терміново потрібні додаткові екстрені заходи: генератори електроенергії та трансформатори. Водночас із п’яти обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T Німеччина наразі поставила лише одну.

У жовтні та листопаді Україні були надані обіцянки передати ще 12 систем протиповітряної оборони з Європи та США, тоді як 13 з 31 раніше обіцяних систем були передані ЗСУ в згаданий період.

Загалом із початку війни США залишаються державою, яка надає найбільше допомоги, а з точки зору співвідношення наданої допомоги до власного ВВП лідирує Естонія.

Ukraine Support Tracker містить перелік і кількісну оцінку військової, фінансової та гуманітарної допомоги, наданої Україні з 24 січня 2022 року. Він охоплює 41 країну, зокрема країни ЄС, інші члени G7, а також Австралію, Південну Корею, Туреччину, Норвегію, Нову Зеландію, Швейцарію, Китай, Тайвань та Індію. Крім того, інституції ЄС включені як окремий донор.