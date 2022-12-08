Відновити енергосистему на 100% поки що неможливо, – Зеленський

Відновлення 100% енергосистеми, якою вона була до російського терору, наразі неможливо. Тому у більшості міст зберігаються графіки відключень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 7 грудня.

"Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми й захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень", – зазначив він.

За його словами, станом на вечір 7 грудня найбільше відключень фіксували у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті.

Очільник держави також подякував всім енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей.