Екснардепа Деркача у США звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей

Колишньому нардепу Андрію Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув’язнення.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США, передає Укрінформ.

Федеральний суд Брукліна оприлюднив обвинувальний висновок із семи пунктів, у яких ідеться про обвинувачення у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), банківського шахрайства, відмивання грошей, а також відмивання коштів у зв’язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Прокурори назвали Деркача російським агентом, який брав участь у спробах втручання у вибори США у 2020 році. Того ж року Мінфін США запровадив санкції проти нього, однак той разом із поплічником створив низку підставних компаній у всьому світі з купівлі об’єктів нерухомості у Беверлі-Гіллз. Схема дозволяла Деркачу володіти нерухомістю без відома фінансових установ.

"Беручи участь у спланованій російській дезінформаційній кампанії, спрямованій на підрив інституцій США, Деркач водночас вступив у змову, щоб шахрайським шляхом отримати вигоду від західного способу життя для себе та своєї родини в Сполучених Штатах", – заявив помічник голови ФБР Майкл Дрісколл.

Ексдепутат придбав нерухомість на порушення санкцій США і приховував свою зацікавленість в угодах, йдеться у заяві.

Водночас зазначається, що Деркач наразі залишається на свободі. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, за причетність до спроб вплинути на виборчий процес у США. Тоді офіційні представники США заявляли, що Деркач "підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже понад десять років є активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та інших місцях у світі".

Раніше, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувався процес дискредитації кандидата у президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.