БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 246 10

Екснардепа Деркача у США звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей

деркач,андрій

Колишньому нардепу Андрію Деркачу у США висунули обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, йому може загрожувати до 30 років ув’язнення.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції США, передає Укрінформ.

Федеральний суд Брукліна оприлюднив обвинувальний висновок із семи пунктів, у яких ідеться про обвинувачення у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), банківського шахрайства, відмивання грошей, а також відмивання коштів у зв’язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Прокурори назвали Деркача російським агентом, який брав участь у спробах втручання у вибори США у 2020 році. Того ж року Мінфін США запровадив санкції проти нього, однак той разом із поплічником створив низку підставних компаній у всьому світі з купівлі об’єктів нерухомості у Беверлі-Гіллз. Схема дозволяла Деркачу володіти нерухомістю без відома фінансових установ.

"Беручи участь у спланованій російській дезінформаційній кампанії, спрямованій на підрив інституцій США, Деркач водночас вступив у змову, щоб шахрайським шляхом отримати вигоду від західного способу життя для себе та своєї родини в Сполучених Штатах", – заявив помічник голови ФБР Майкл Дрісколл.

Ексдепутат придбав нерухомість на порушення санкцій США і приховував свою зацікавленість в угодах, йдеться у заяві.

Водночас зазначається, що Деркач наразі залишається на свободі. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох пов'язаних з Росією осіб, зокрема народного депутата України Андрія Деркача, за причетність до спроб вплинути на виборчий процес у США. Тоді офіційні представники США заявляли, що Деркач "підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами і вже понад десять років є активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори у США та інших місцях у світі".

Раніше, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувався процес дискредитації кандидата у президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Автор: 

Деркач Андрій (26) відмивання грошей (292) суд (3322) США (4870)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+4
Так це ж в штатах.А в Україні?А тут ЙОГО людішки займають високі посади в енергетиці.Як так виходить?
показати весь коментар
08.12.2022 10:23
+4
показати весь коментар
08.12.2022 10:40
+3
Рисковый это диркач, особенно полсе пленок диркача против старины Байдена
показати весь коментар
08.12.2022 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рисковый это диркач, особенно полсе пленок диркача против старины Байдена
показати весь коментар
08.12.2022 09:49 Відповісти
диркач поставив все...але не на той кон....на діркача чекає руSSка рулетка....
показати весь коментар
08.12.2022 10:49 Відповісти
Ніхто не бачив представників обЧества "жмуРукуОбнимаю"?
показати весь коментар
08.12.2022 09:56 Відповісти
чудово - всі виродки повинні закінчувати так, в тюрязі США
показати весь коментар
08.12.2022 10:06 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2022 10:40 Відповісти
Так це ж в штатах.А в Україні?А тут ЙОГО людішки займають високі посади в енергетиці.Як так виходить?
показати весь коментар
08.12.2022 10:23 Відповісти
в Україні активно прикривають Злодіїв деркачів, каламойських, партнових, фірташів.. і т.д. думай-ТЕ!!
показати весь коментар
08.12.2022 10:51 Відповісти
Громадянам нужно брать инициативу в свои руки, увидел в живую на улице портнова - ******* его. По идее даже если плокулолы откроют уголовное дело, то его выиграет даже адвокат первокурсник, ведь доказать что портнов предатель, *****, говно и капля поноса сможет даже ребенок. И за это максимум административка светит, что запачькал кровью портнова тротуар
показати весь коментар
08.12.2022 10:55 Відповісти
Так то в США. В Украине это корефан Бубочки. Сколько всего полезного делает для Бубона. И "пленки" Деркача тебе и денюшку в кассу.
показати весь коментар
08.12.2022 10:59 Відповісти
чорні і латинські піхарі роздовбають йому зад в тюрязі так, як не змогло українське правосуддя.
показати весь коментар
08.12.2022 12:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 