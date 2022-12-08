Споживчі настрої українців покращилися у листопаді, – дослідження

Індекс споживчих настроїв українців у листопаді 2022 року зріс на 1,6 пункта та становить 83,6 пункта.

Про це свідчать данні дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

Зазначається, покращення індикатору відбулося за рахунок зростання індексів поточного особистого матеріального становища та очікуваних змін особистого матеріального становища.

"Показники споживчих настроїв (у тому числі поточного становища і очікувань), залишаються стабільними у листопаді порівняно до жовтня, на тлі стабільно важкої ситуації на фронті та в енергосистемі України у ці два місяці. Водночас українці у листопаді стали дещо менше боятися подальшого зростання цін та зниження курсу гривні", – коментують аналітики.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 44,7, що на 2,3 пункта вище за рівень цього показника у жовтні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 41,1, що на 5,4 пункта вище за показник у жовтні;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 0,7 п. та встановився на позначці 48,3 пункта.

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) у листопаді зріс на 1,1 пункта та складає 112,2 пункта. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 96,3 пункта, що на 5,7 пункта вище за рівень цього показника у жовтні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих п'яти років зріс на 1,2 пункта – до 148,9 пункта.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,2 пункта та складає 127,4 пункта. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,4 пункту та складає 182,7 пункта.

При цьому очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 5,9 пункта та складає 153,6 пункта.