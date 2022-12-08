БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
181 1

Велика Британія 9 грудня оголосить нові санкції проти Росії, – Bloomberg

лондон,бен,велика,британія,біг

Влада Великої Британії оголосить про новий пакет санкцій проти РФ у п’ятницю.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, санкції стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб і будуть спрямовані на перешкоджання ухилення від існуючих санкцій.

Також обмеження торкнуться людей, пов’язаних з корупцією та порушеннями прав людини.

Напередодні Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на її агресію в Україні. Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики. 

Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Крім того, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. На додачу Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.

Автор: 

Велика Британія (1198) росія (14183) санкції (4379)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
закриють прокат "сватів"... та іншого руSSкого непотрібу....
показати весь коментар
08.12.2022 10:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 