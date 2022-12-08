Велика Британія 9 грудня оголосить нові санкції проти Росії, – Bloomberg
Влада Великої Британії оголосить про новий пакет санкцій проти РФ у п’ятницю.
Про це пише Bloomberg.
За словами співрозмовників агентства, санкції стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб і будуть спрямовані на перешкоджання ухилення від існуючих санкцій.
Також обмеження торкнуться людей, пов’язаних з корупцією та порушеннями прав людини.
Напередодні Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на її агресію в Україні. Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.
Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Крім того, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення. На додачу Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль