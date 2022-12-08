Радіо та телебачення у разі блекауту працюватимуть щонайменше три доби

У разі виникнення блекауту в країні внаслідок ракетних обстрілів з боку росіян радіо та телебачення матиме можливість працювати щонайменше три доби.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає Укрінформ.

"На сьогодні п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Телебачення і радіо працюватимуть. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", – зазначив він, додавши, що громадяни повинні мати радіоприймач на батарейках.

Крім того, Щигольнаголосив, що забезпечено також резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на доставку сигналу на три доби мінімум.