Реєстрації вживаних автівок впали з початку року на 21%, – "Укравтопром"

Улистопаді українці зареєстрували 14,9 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 1% менше, ніж у жовтні поточного року та майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас зазначається, що таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже уп’ятеро перевищило листопадовий ринок нових автівок.

Найпопулярнішим б/в авто у листопаді став Renault Megane. Минулого місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі. Другий результат – у Volkswagen Golf (994 штук), а третій – Volkswagen Passat (709 штук).

П’ятірку лідерів замикають Skoda Octavia, власником якої став 701 українець, та Ford Focus із результатом у 396 авто.

Загалом із січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік.