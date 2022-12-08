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Окупанти готують нові провокації на Запорізькій АЕС, завезли "Гради", – "Енергоатом"

заес,магате

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції російські окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока №6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", – наголосили в компанії.

Також "Енергоатом" звертається до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення "Градів" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. Та вкотре закликає створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації.

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