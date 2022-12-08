Окупанти готують нові провокації на Запорізькій АЕС, завезли "Гради", – "Енергоатом"
На територію захопленої Запорізької атомної електростанції російські окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока №6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
"Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", – наголосили в компанії.
Також "Енергоатом" звертається до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення "Градів" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. Та вкотре закликає створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації.
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