Окупанти готують нові провокації на Запорізькій АЕС, завезли "Гради", – "Енергоатом"

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції російські окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока №6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", – наголосили в компанії.

Також "Енергоатом" звертається до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення "Градів" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. Та вкотре закликає створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації.