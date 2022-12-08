Україна повинна збільшити ВВП на душу населення втричі, – Мінекономіки

Україна має здійснити потрійний стрибок в економіці – від перехідної (транзитної) до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з $4 тис. до $12 тис.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час міжнародного форуму "Креативна Україна: Сила стійкості", передає Укрінформ.

"Україні потрібно зробити потрійний стрибок – від перехідної економіки до тієї, що розвивається. Є дуже чіткий критерій. Це обсяг ВВП на душу населення. До війни ми мали показник у $4 тис. Наше завдання – збільшити цей показник втричі – до $12 тис. Це той мінімальний рівень, від якого економіка вважається такою, що розвивається", – зазначив він.

На думку урядовця, такий стрибок можна здійснити тільки через шлях України до Європейського Союзу, а також активне підприємництво та зміну свідомості українців.

"Економіка й економічне зростання – це результат щоденної підприємницької діяльності мільйонів людей. На сьогодні принципово важливо цей процес продовжувати і нарощувати. Ворог хоче, щоб ми зупинились та нічого не продукували, не виробляли та не експортували. Бо тоді це "економічна смерть". Цього робити не можна", –пояснив Кудін.

Як повідомлялося, Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП через російські обстріли