Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Про це на пресбрифінгу заявив голова правління НБУ Андрій Пишний.

Він зауважив, що інфляція в Україні надалі зростає, але дещо повільніше, ніж прогнозувалося. Так, зростання споживчих цін за підсумками жовтня пришвидшилося до 26,6% у річному вимірі.

"За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала, але нижчими темпами, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі (Інфляційний звіт за жовтень 2022 року). Основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що насамперед впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції", – зазначають у Нацбанку.

Зокрема, посилення російських терактів проти об’єктів енергетики ускладнює економічну активність у різних секторах – від металургії до харчової промисловості, тваринництва та сфери послуг.

"Зокрема, в останні місяці суттєво зросли витрати підприємств на підтримку безперебійної роботи в умовах періодичних відключень електроенергії. До того ж її дефіцит призводить до скорочення виробництва і, відповідно, пропозиції товарів. Зростання попиту населення на паливо в умовах регулярних відключень створює додатковий тиск на вартість енергоносіїв. Усі ці чинники спричиняють подорожчання широкого спектра товарів і послуг, а за окремими позиціями – суттєве зростання цін", – додав Пишний.

Водночас він наголосив, що загальна динаміка інфляції залишається контрольованою та навіть дещо нижчою, ніж траєкторія жовтневого макроекономічного прогнозу НБУ.

Голова НБУ уточнив, що поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% та фіксація офіційного курсу гривні відіграють вагому роль для стабілізації інфляційних очікувань. Крім того, завдяки заходам регулювання валютного ринку та запровадженню нових інструментів для захисту заощаджень спред між готівковим та офіційним курсом гривні суттєво зменшився.

Він наголосив, що важливим чинником стримування інфляції залишаються також незмінні тарифи на ЖКП. Крім того, у листопаді завдяки розширенню пропозиції сповільнилося підвищення цін на окремі продовольчі товари, вартість яких суттєво зростала в попередні місяці.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни. З того часу облікова ставка залишається незмінною.