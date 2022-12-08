Нацбанк спрогнозував сповільнення інфляції з другого кварталу 2023 року

У другому кварталі 2023 року Національний банк очікує початок циклу сповільнення річної інфляції.

Про це повідомляє пресслужба регуулятора.

Зазначається, що після цьогорічного інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною, за підсумками наступного року зростання споживчих цін сповільниться.

"Цьому насамперед має посприяти зниження безпекових ризиків завдяки успішним діям ЗСУ. Визволення окупованих територій, налагодження на них виробництва та логістики, а також розширення можливостей морської логістики матимуть вагомий вплив на приборкання інфляційних процесів", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в Нацбанку, важливою передумовою для стійкого зниження інфляції наступного року залишається злагоджена фіскальна та монетарна політика.

Зокрема, з початку наступного року очікується повне припинення емісійного фінансування бюджету.

"Завдяки оптимізації витрат бюджету, міжнародній підтримці та відновленню внутрішнього боргового ринку уряд зможе забезпечити планові обсяги надходжень і профінансувати всі критичні видатки", – зазначили в НБУ.

Крім того, збереження відносно жорстких монетарних умов сприятиме збільшенню привабливості гривневих активів і слугуватиме запобіжником розгортанню інфляційно-девальваційної спіралі.

Також зниженню інфляції сприятимуть ефекти високої бази порівняння цього року та поступове здешевлення енергоносіїв у світі.

"Проте, як і раніше, НБУ не очікує стрімкого сповільнення інфляції в умовах війни. Українська економіка ще тривалий час функціонуватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії", – підкреслюють у регуляторі.

Послаблення споживчого попиту може лише частково компенсувати інфляційні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу. Отже, інфляція знижуватиметься досить повільно і у 2023‒2024 роках суттєво перевищуватиме ціль НБУ в 5%.