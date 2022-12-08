Туреччина хоче отримати знижку на газ від Росії, – Bloomberg

Туреччина проведе переговори з російською делегацією в Анкарі 9 грудня, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела серед високопоставлених турецьких чиновників.



За їх словами, Туреччина хоче, щоб знижка застосовувалася до платежів у 2023 році та деяких попередніх платежів 2022 року.

Якщо Туреччина не зможе отримати знижку на бажаному рівні, тоді вона домагатиметься відстрочки платежів до 2024 року.



Минулого року Росія поставила трохи менше від половини з 59 млрд кубометрів газу, який імпортує Туреччина.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що загальні витрати Туреччини на електроенергію на 2022 рік можуть сягнути $100 млрд, що вдвічі перевищує суму минулого року.



Як повідомлялося, Угорщина оголосила, що отримала трирічну відстрочку від "Газпрому" за платежами, які мають виплачуватися протягом пів року.