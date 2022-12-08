Продажі електромобілів в Україні зросли з початку року на 55%

Реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів у січні-листопаді 2022 року перевищили аналогічний показник минулого року на 54,5% – до 11,76 тис. машин.

Про це повідомила Федерація автопрому України на основі даних МВС, передає enkorr.

Згідно з інформацією, у тому числі в листопаді ринок скоротився порівняно з жовтнем поточного року на 9,1% – до 1422 електромобілів, що все ж значно (на 65%) перевищує показник минулого року.

За підсумками січня-листопада новим лідером реєстрацій став Volkswagen з часткою 20,2% ринку та переміщенням на чотири позиції вгору порівняно з торішнім результатом. При цьому реєстрація марки зросла більш ніж у п'ять разів – до 2,38 тис. машин.

Друге місце у лідера минулого року Nissan із приростом реєстрацій на 12% та часткою 19,7% (за січень-листопад 2021 року – 26,7%), на третьому місці Tesla – 14,9% (-1 позиція).

Четверте місце, як і роком раніше, у Renault – 6,8%, а на п'яте місце вийшла Honda з часткою 5,2% (+8 позицій), наростивши реєстрацію в 5,5 рази – до 613 електромобілів.

У той самий час Chevrolet, який займав у січні-листопаді 2021 року третій рядок рейтингу, цього року перемістився на 10 позицію зі зниженням реєстрацій на 55% – до 344 машин (частка ринку 2,9% проти 10%).

Інші марки, що входять до десятки рейтингу (Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, Audi) наростили реєстрації.

У структурі реєстрацій електромобілів за роками випуску, згідно зі статистикою, у січні-листопаді найбільше зареєстровано автомобілів 2021 року випуску – 2440, далі слідують реєстрації авто 2022 року випуску – 1717, 2019 року – 1318, та 2020 року – 1166 авто.

У 2021 році реєстрація в Україні електромобілів збільшилася на 18,9% порівняно з 2020 роком – до 8541 машин, у тому числі на частку нових авто припало 14,2% проти 8,9% роком раніше.