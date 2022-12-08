У Сумській області понад 50% населення постійно без електрики, – глава ОВА

У Сумській області понад 50% населення постійно без електрики. Ліміти, доведені на область, покривають від 30% до 50% потреб користувачів.

Про це заявив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу, передає Укрінформ.

"З енергопостачанням на Сумщині ситуація складна. Ліміти, доведені на область, покривають від 30 до 50 відсотків потреб користувачів. Половина області постійно без електроенергії", – заявив Живицький.

Він також додав, що виробництва в області максимально перевели в нічну зміну.

За словами Живицького, на Сумщині ще на самому початку повномасштабної війни було зруйновано багато енергетичних об'єктів, у березні загарбники розбомили великі підстанції.

"Зараз під час ракетних атак також були прильоти на великі підстанції", – зазначив він.

Водночас Живицький зауважив, що останнім часом ворог змінив тактику обстрілів, зокрема, частіше використовує "Гради" та міномети більшого калібру.

"Із настанням зими ворог частіше використовує реактивні системи залпового вогню. Також рашисти перейшли на більші калібри – переважно користуються 152 калібром, якщо міномети – то це 120, до цього вони використовували менші калібри. Вони застосовують по Сумщині практично весь арсенал великокаліберної зброї", – сказав Живицький.

При цьому щільність обстрілів може бути різною. Приміром, зауважив Живицький, якщо 7 грудня за день було 30 влучань, то за день до того – понад 220.

Він констатував, що обстріли прикордонних громад відбуваються щодня. Унаслідок цього пошкоджені лінії електропередачі, водогони.

Під обстріли потрапляють і сільгосподарські підприємства – там зруйновані приміщення, вбиті тварини.