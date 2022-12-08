Словаччина передасть Україні 300 генераторів до кінця грудня

Словаччина планує передати Україні цього місяця 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту на Київщині.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу, передає Укрінформ.

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів. Ми вдячні за близько 2 тис. тонн гуманітарної допомоги на суму понад 4 млн євро, а також прихисток близько 100 тис. українців, яким наші сусіди буквально відкрили свої двері та серця", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що генератори мають найперше бути передані для допомогти цивільним – у школи та лікарні.

Кулеба також відзначив готовність Словаччини взяти патронат над одним із населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

Своєю чергою глава МЗС Словаччини відзначив, що його країна вже готова розпочинати процес відбудови не тільки населеного пункту, а й інших об'єктів – шкіл і дитячих будинків. Качер також запевнив у готовності Словаччини прийняти до 1 млн українських біженців.

Під час брифінгу також було оголошено про підписання меморандуму про співпрацю між міністерствами закордонних справ України та Словаччини. За словами Кулеби, документ визначає цілі подальшої двосторонньої співпраці, уточнює форми взаємодії на міжнародній арені.