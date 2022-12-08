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Словаччина передасть Україні 300 генераторів до кінця грудня

кулеба

Словаччина планує передати Україні цього місяця 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту на Київщині.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу, передає Укрінформ.

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини в подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів. Ми вдячні за близько 2 тис. тонн гуманітарної допомоги на суму понад 4 млн євро, а також прихисток близько 100 тис. українців, яким наші сусіди буквально відкрили свої двері та серця", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що генератори мають найперше бути передані для допомогти цивільним – у школи та лікарні.

Кулеба також відзначив готовність Словаччини взяти патронат над одним із населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

Своєю чергою глава МЗС Словаччини відзначив, що його країна вже готова розпочинати процес відбудови не тільки населеного пункту, а й інших об'єктів – шкіл і дитячих будинків. Качер також запевнив у готовності Словаччини прийняти до 1 млн українських біженців.

Під час брифінгу також було оголошено про підписання меморандуму про співпрацю між міністерствами закордонних справ України та Словаччини. За словами Кулеби, документ визначає цілі подальшої двосторонньої співпраці, уточнює форми взаємодії на міжнародній арені.

Автор: 

Київська область (285) Словаччина (342) генератор (103)


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Украины уже получила от разных стран ЕС и других дружественных стран более 8000 генераторов и около 5 000 закупила сама !!И где все эти генераторы?? Почему Шмаргаль и его службы кабинета министров не ведёт официального учета В какой регион или область или район попало столько -то и столько то генераторов..Ещё нужно столько-то и столко ..Что же это за туманнность Андрромеды такая в нашей Украине!! Всё прятать и воровать и перепродавать в десять раз дороже!..Как медицинские маски в Китай два года назад!!! не забывайте про строжайший учёт !!Ведь многие генераторы ещё долго могут служить с МЧС и многие генераторы должны быть на учетё в штабах Гражданской обороне городов и раЙонов, а не дачах и огородах чиновников.
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08.12.2022 22:31 Відповісти

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