Дефіцит бюджету Росії цьогоріч перевищить запланований у понад 2 рази

Дефіцит російського бюджету у 2022 році становитиме близько 2% ВВП, що понад вдвічі перевищує попередні оцінки.

Про це повідомив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов, пише російський "Коммерсант".

"Оскільки ми зараз здійснюємо великі операції на фінансовому ринку і наприкінці року буде проводитися досить значний обсяг бюджетних видатків, у тому числі частково за рахунок видатків наступного року, тому цього року ми оцінюємо дефіцит бюджету близько 2% ВВП. Наступного року, нагадаю, у нас за планом приблизно такий самий дефіцит", – сказав Сілуанов.

Водночас він зазначив, що міністерство має намір знизити витрати російського Фонду національного добробуту (ФНБ) завдяки залученню коштів на внутрішньому борговому ринку.

Наприкінці вересня Сілуанов заявляв, що дефіцит федерального бюджету РФ у 2022 році може перевищити очікувані 0,9% ВВП.

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Як повідомлялося, 5 грудня президент Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2023-2025 роки.

Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.

Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).

Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати – 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати – на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.