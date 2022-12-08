Ахметов розповів, як заробив перший капітал грою в карти
Мільярдер Рінат Ахметов стверджує, що перший свій капітал заробив грою в карти, та заперечує свою причетність до криміналітету.
Про це Ахметов розповів, відповідаючи на запитання виданню The Washington Post.
Він наголосив, що народився у бідній родині, яка не могла забезпечувати свої базові потреби.
Водночас мільярдер визнав, що у свої двадцять років він дійсно грав у популярну карткову гру під назвою "Підкидний дурень".
"Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти… Я дізнався ось що: карти – це про тактику та стратегію, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати", – розповів Ахметов.
Його товариш, нардеп Сергій Тарута підтвердив виданню, що першого справжнього успіху Ахметов досяг за картковим столом.
"Він був одним із п’яти-шести найкращих гравців у карти Радянського Союзу і їздив на змагання", – сказав Тарута.
Ахметов також розповів, що після розпаду СРСР вирішив інвестувати в промисловість, заснувавши у 1992 році разом з двома партнерами компанію під назвою ARS, яка зайнялася переробкою вугілля на кокс.
"Пам’ятаю, ми були дуже щасливі, коли заробили наші перші 25 000 доларів", – сказав він.
Одним із партнерів Ахметова був Ахат Брагін, відомий як "Алік Грек", якого вважали одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів у Донецьку.
Ахметов запевнив, що Брагін вийшов з АРС у 1993 році, але вони залишилися близькими друзями. Водночас мільярдер заперечує причетність до злочинної діяльності, які і до вбивства Брагіна у 1995 році.
"Я ніколи не був залучений до жодних злочинних організацій, мене ніколи не переслідували і проти мене не висували жодних кримінальних звинувачень", – наголосив Ахметов.
Тарута також стверджує, що Ахметов був "не був членом злочинного угруповання, але він знав і дружив з людьми, які були".
Як повідомлялося, за оцінкою української редакції Forbes, з початку війни статки бізнесмена та найбагатшого українця Ріната Ахметова впали на 64%. На початку 2022 року їх оцінювали у $13,7 млрд, а в липні лише в $4,9 млрд.
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Отака **йня, малята...
Щодо того небритого, то обоє рябоє.
Але нам слід памятати, що в стані війни з агресором суспільство має з'єднатися задля перемоги над ворогом.
Міцна передова потребує міцної економики.
Нах ,погудим и всЁ пройдет .__
Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
-Захожу в клуб, а там в карты в очко играют. Вначале то карта не шла.
А потом один говорит "У меня очко", а я ему ну-ка покажи, а он
"Джентельменам верят на слово"
И тут у меня карта как поперла...." (С)
(ахметов "первый капитал")
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Ще про виватність -як працює прихватизований "Укртелеком" Ахметовим при відключеннях, звязок стабільний?
Відповідні рішення належать до компетенції прем'єра Дениса Шмигаля, який до роботи в уряді очолював Борштинську ТЕС ДТЕК Ахметова. Водночас експорт вугілля - це інтерес холдингу ДТЕК Ахметова, який є основним видобувником в Україні.
На засіданні 1 листопада Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3377636 на експорт коксівного вугілля. Таким чином заборона на експорт коксівного вугілля була скасована.
В результаті через одночасний експорт електроенергії, який був вигідний Офісу президента, та не до кінця заборонений експорт вугілля, який вигідний ДТЕК Ахметова, і спрацювання запасів вугілля на складах ТЕС в грудні, коли споживання електроенергії зросте, Україні доведеться розпочати імпорт дорогої електроенергії з ЄС. Джерело: https://biz.censor.net/r3378379
Якось дивно у Ахметова із вассалом шмигалем - "все по плану"...як і у "реформаторів" із Кремля. Якесь дивне співпадання?
Тонкість моменту. Ще з 2014 року по "реформам" васалів ахметова, можна прогнозувати характер та інтенсивність бойових дій на фронті (як фактор впливу) - просто цікаву таку "гру" тов ахметова точно "витягне", бо тут вже інші гравці можуть зацікавитися такоми особливостями "реформ" в Україні...
На публіку не вилазить. Але це не значить, що він без діла сидить... не здивуюся, якщо вже до виборів готується)))