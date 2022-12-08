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Ахметов розповів, як заробив перший капітал грою в карти

ахметов

Мільярдер Рінат Ахметов стверджує, що перший свій капітал заробив грою в карти, та заперечує свою причетність до криміналітету.

Про це Ахметов розповів, відповідаючи на запитання виданню The Washington Post.

Він наголосив, що народився у бідній родині, яка не могла забезпечувати свої базові потреби.

Водночас мільярдер визнав, що у свої двадцять років він дійсно грав у популярну карткову гру під назвою "Підкидний дурень".

"Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти… Я дізнався ось що: карти – це про тактику та стратегію, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати", – розповів Ахметов.

Його товариш, нардеп Сергій Тарута підтвердив виданню, що першого справжнього успіху Ахметов досяг за картковим столом.

"Він був одним із п’яти-шести найкращих гравців у карти Радянського Союзу і їздив на змагання", – сказав Тарута.

Ахметов також розповів, що після розпаду СРСР вирішив інвестувати в промисловість, заснувавши у 1992 році разом з двома партнерами компанію під назвою ARS, яка зайнялася переробкою вугілля на кокс.

"Пам’ятаю, ми були дуже щасливі, коли заробили наші перші 25 000 доларів", – сказав він.

Одним із партнерів Ахметова був Ахат Брагін, відомий як "Алік Грек", якого вважали одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів у Донецьку.

Ахметов запевнив, що Брагін вийшов з АРС у 1993 році, але вони залишилися близькими друзями. Водночас мільярдер заперечує причетність до злочинної діяльності, які і до вбивства Брагіна у 1995 році.

"Я ніколи не був залучений до жодних злочинних організацій, мене ніколи не переслідували і проти мене не висували жодних кримінальних звинувачень", – наголосив Ахметов.

Тарута також стверджує, що Ахметов був "не був членом злочинного угруповання, але він знав і дружив з людьми, які були".

Як повідомлялося, за оцінкою української редакції Forbes, з початку війни статки бізнесмена та найбагатшого українця Ріната Ахметова впали на 64%. На початку 2022 року їх оцінювали у $13,7 млрд, а в липні лише в $4,9 млрд.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) Тарута Сергій (65) азартні ігри (181)


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Топ коментарі
+15
Брехливая мразь !!! Разграбил весь Донбасс выкачал из него состояние воспитал моральных уродов и он виноват в 14 году больше всех в войне Пытаеться под дурачка косить ублюдок кацапский
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08.12.2022 19:55
+13
хай розповість, як він допомагає арміі краІни, яку він нещадно експлуатував і все почалось з його партіі регіонів, яка вимагала особий статус донбасу і згадайте знаменитий зізд в Єнакієво, де намагались створити ПІСУАР....
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08.12.2022 19:13
+12
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08.12.2022 19:13
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Як досягнув успіху? Я не пив, не курив, слухався маму і папу, вчівся в школі на відмінно, закінчів університет з відзнакою cum laude, пішов в науку - і от тепер я міліардер, поважна людина - розповів Рінат Ахмєтов слухачам.
Отака **йня, малята...
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08.12.2022 18:50 Відповісти
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08.12.2022 19:13 Відповісти
Брехливая мразь !!! Разграбил весь Донбасс выкачал из него состояние воспитал моральных уродов и он виноват в 14 году больше всех в войне Пытаеться под дурачка косить ублюдок кацапский
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08.12.2022 19:55 Відповісти
У війні винувата рашка, путлєр і всі, хто їм підігрує. Так, в Україні повно внутрішніх проблем, але це не знімає відповідальності з кремля
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11.12.2022 13:59 Відповісти
Ну, принаймні, вийшовши з низів, Ахметов зараз, за рідким виключенням, завжди у костюмі й при краватці, а його син отримав освіту в Великій Британії й серйозно та успішно займається бізнесом. А інший персонаж, вийшовши з родини радянських інтелігентів, зі своєю небритою мармизою, хамськими звичками й відверто кримінальким оточенням дожився до того, що боїться виїхати за межі Ураїни, аби не потрапити за ґрати. Та й з дітьми у нього якось не дуже.
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09.12.2022 12:19 Відповісти
...а його син отримав освіту в Великій Британії й серйозно та успішно займається бізнесом...
Щодо того небритого, то обоє рябоє.
Але нам слід памятати, що в стані війни з агресором суспільство має з'єднатися задля перемоги над ворогом.
Міцна передова потребує міцної економики.
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09.12.2022 19:41 Відповісти
А хіба сонячні й вітряні електростанції й накопичувач електроенергії не є складовими міцної економіки? Не зважаючи на руйнування, завдані ракетними обстрілами, ДТЕК якось тримає енергосистему.
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10.12.2022 08:49 Відповісти
Саме про це я і кажу.
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10.12.2022 10:06 Відповісти
Тобто з утюгом за кооператорами не бігав і на шухері у бандюковичів не стояв?
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08.12.2022 19:13 Відповісти
****** ЄТОТ аХМЕТОВ -ВОРЮГА . КАК тРОЦКИЙ И пУТИН!!
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08.12.2022 19:13 Відповісти
хай розповість, як він допомагає арміі краІни, яку він нещадно експлуатував і все почалось з його партіі регіонів, яка вимагала особий статус донбасу і згадайте знаменитий зізд в Єнакієво, де намагались створити ПІСУАР....
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08.12.2022 19:13 Відповісти
та і "гудок", коли міг своїми бандосами сєпарів заткнути
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08.12.2022 19:56 Відповісти
З'їзд був у Сєвєродонецьку (Сіверськодонецьк).
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08.12.2022 22:28 Відповісти
Яке ж воно кончене..... жодної кримінальної справи проти нього не порушували.....
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08.12.2022 19:34 Відповісти
звісно ніхто не хоче опинитися в шурфі шахти, як це було з тими, хто в 90-ти намагався такі справи відкривати.. чи зупиняти діяльність Люксу
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08.12.2022 20:49 Відповісти
не вірю жодному слову
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08.12.2022 19:39 Відповісти
і Щєрбань тут ні до чого...ні Алік "Грєк"
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08.12.2022 19:55 Відповісти
картьожний шулер розповідає нам як заробити гроші...... може це мені сниться ......чи може це якийсь стендап......чи може світ перевертається .....
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08.12.2022 20:21 Відповісти
Наперстки на рынке ещё более уважаемая профессия для стартового капитала, это вам не бесплатныйпасьянс на виндоуз 😀
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08.12.2022 20:25 Відповісти
Ну он в Сочи там обувал партию. Так сказать боролся с коммунизмом как умел.
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09.12.2022 07:24 Відповісти
Так, свiт зiйшов з розуму...
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09.12.2022 10:59 Відповісти
За Ахметовым СБУ стояло и стоит. Поэтому он и капиталл сделал(с которого стабильно кормит эту структуру а так-же политпартии начиная с ПР)-ему ДАЛИ сделать этот капиталл. Конечно некоторые задатки для этого у него есть:например бесконечный цинизм и жестокость(кто в Донецке занимался бизнесом-тот знает). В Украине за 30 лет повылазило все самое гнилое. Надеюсь следующее поколение бизнесменов с ЧИСТЫМИ деньгами будет более человечным. Хотя я думаю что наследники АхметоваПинчука,Каламойского и прочих-они с Украиной свое будущее не связывают и жить здесь не будут. Украина-это только кормовая база а капиталл постепенно переведут в другие страны-что они и делают начиная с Ахметова
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08.12.2022 20:50 Відповісти
А як мер Чернігова, Атрошенко? Всі знають як Янукович )
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08.12.2022 20:54 Відповісти
ахметов тупой как сам тарута, помню как беня с него смеялся как с придурка
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08.12.2022 21:41 Відповісти
Брехня. Я за цим типом слідкую з 1993. Агент фсб. Перший свій "капітал" він заробив в складі банди яка катувала "цеховиків". Часто з смертельними для них наслідками. До вбивства "Грека" він був звичайним бригадним чмом.
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08.12.2022 22:21 Відповісти
Он был дружбаном Грека. Собственно сама абривиатура АРС это Ахать, Ренат и кто-то еще. И то что картежником он был в советском союзе тоже известный факт. Так что ты тут врешь.
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09.12.2022 07:14 Відповісти
Я не поклонник Ахметова или что-то такое, но не понимаю тех кто его демонизирует. Многие были в то время, просто одни выжили и разбогатели, а другие по пути или были убиты при очередной войне или же отошли уже позже от дел. То что Ахметов выполз наверх не делает его лучше или там хуже других - так карты слл
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09.12.2022 07:16 Відповісти
так карты сошлись. Он вполне мог погибнуть или там вместо него был бы кто-то другой. Может хуже, может лучше.
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09.12.2022 07:17 Відповісти
В 1996 я працював над докторською "Злочинність і практика застосування покарань в Україні перехідного періоду". В звязку з цим проводив анкетування та стажувався в якості психолога в колонії строгого режиму №87 (в Горлівці). Тепер це Микитівська колонія. В розмовах з засудженими дізнався масу цікавих речей про Ахметова. А ще бачив документи з допитів і "признанок". Участь у першому вбивстві "цеховика" Ренатік прийняв ще в віці 12 років - закатували утюгом... Розумний, хитрий, безжальний. Вижив лише завдяки тому що першим в Україні почав наймати відставних кегебешників. Розбагатів але це не зробило його кращою людиною...
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09.12.2022 08:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2022 21:36 Відповісти
Не пі...ди. Є ще живі свідкі, які розкажуть як з бітою цеховіків ламав, і покажуть терикони де трупи скидали.
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08.12.2022 22:27 Відповісти
__"покайся Иваныч,тебе скидка будет..."
Нах ,погудим и всЁ пройдет .__
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08.12.2022 22:29 Відповісти
АХМЕТКА С ДАнилычем - шо две капли воды.
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08.12.2022 22:47 Відповісти
Рінат Ахметов починав свою кар'єру експедитором в донецькому магазині No 41, директором якого став колишній президент ФК «Шахтар» Ахат (Олександр) Брагін на прізвисько Алік Грек.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
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08.12.2022 23:03 Відповісти
На самом деле это конгломерат создал какой-то молдаванин, которого застрелили году в 94.. Фамилию уже не помню. Вот он был гением-комерсом. Но там шли страшные разборки. Его убили, при переделе Ахать как крутой бандос себе всё забрал. После того как убили Ахатя, то Ренат, который держал казну всей организации и сумел пережить пару покушений на себя прибрал всё к рукам и одновременно получил крышу от Януковича, тоесть, енакиевских. Это и позволило ему легализовать свой бизнес. Отсюда в 97 году и начался его рост.
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09.12.2022 07:20 Відповісти
Снова в трубочку дудит
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08.12.2022 23:04 Відповісти
он не заработал, а отмыл таким образом...это как фэйковые выйграши в лоттерею...
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08.12.2022 23:14 Відповісти
"...........................
-Захожу в клуб, а там в карты в очко играют. Вначале то карта не шла.
А потом один говорит "У меня очко", а я ему ну-ка покажи, а он
"Джентельменам верят на слово"
И тут у меня карта как поперла...." (С)
(ахметов "первый капитал")
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08.12.2022 23:18 Відповісти
катранщик, содержавший уголовный капитал юга кацапердии... а потом... и усё... об этом есть фильм...
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08.12.2022 23:21 Відповісти
******* лайно собаче - відсмоктував *********
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09.12.2022 00:00 Відповісти
У цих двох падлюк навіть брова не сіпнулася у відвертій брехні .
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09.12.2022 00:59 Відповісти
Трэш......
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09.12.2022 01:32 Відповісти
🤣 🤣🤣😂 это был писец!!!!!!!!!
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09.12.2022 01:55 Відповісти
Шановний Цензор, ахметов це не про бізнес, це про кримінал, і про держзраду між іншім теж, чи вже всі забули скільки біди принесли нам ригі, новинський та решта мерзоти, і яку роль в цьому зіграв ахметов?
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09.12.2022 02:14 Відповісти
Ну по факту Ахметов на самом деле не бандит. Он реально картежник, который умел хорошо распоряжаться деньгами.
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09.12.2022 07:21 Відповісти
Просто в первой половине девяностых там где деньги, там криминал. Это как бы были неразрывные понятия. Но не все кто имел деньги были бандитами в плане там бригад, кошмара комерсов и сбора дани. Многие реально занимались торговлей и бизнесом, а бандитизм был, чтобы другие их не трогали.
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09.12.2022 07:23 Відповісти
секрет успеха - наличие таких лохов как ты))
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09.12.2022 08:16 Відповісти
підкидний дурень це коли WP - "дурень", а анна_ахметова кладе йому погони з шісток.
==============
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09.12.2022 04:40 Відповісти
не був . не знав. не залучався. --- такая ****** что баба валя рэгоче на лавочке у подьезда . а кто же ахатю брагина заказал . кто заказал евгения щербаня в аэропорту донецка . почему ..третейский.. судья мафии иося кобздон ..решал.. финансовые вопросы таруты и сына щербаня . да да тот самый кобздон которому запретили вьезд в сша за связи с мафией . сколько ахмет давал бобла януковощу для его продвижения . а сколько от ахмета получал главный ***** страны ляшко и борчиня с ..каррупцией.. жюлька тимошенко . сколько раз ляшко ..угадывал.. на тотализаторе как сыграет ..шахтер.. --- донецкая мафия поутихла только в 14 году и то половина переехала в КИЕВ
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09.12.2022 06:33 Відповісти
Я возможно ошибаюсь, но когда Юлька была премьером, то даже уголовное дело возбуждали против Ахметова за убийство Алика Грека. Так что врятли они были друзьями, скорее конкурентами мечтавшими поглотить друг друга.
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09.12.2022 14:09 Відповісти
Не было такого. Если бы у Юльки было за что ухватиться, она бы воспользовалась этой возможностью на 1000%, ибо у неё были личные счёты
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12.12.2022 21:38 Відповісти
Можна про цікавіше...про гру не в карти, а в "стабізаційні відключення" аля "отрицательний рост" електроенергії. Якось дивно проблема відсутності електропотужностей cпівпадає, крім знищення інфраструктури путлером, з проблемою вугілля на електростанціях. Останні є основу балансу енергосистеми. Питання не виникло, якби ще у вересні в ЗМІ були статі (напр на Цензорі) про експорт вугілля Ахметовим із васалом "реформ" шмигалем попри його дефіцит на ТЕС... а початок критичного дефіциту прогнозувався на грудень.

Ще про виватність -як працює прихватизований "Укртелеком" Ахметовим при відключеннях, звязок стабільний?
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09.12.2022 09:20 Відповісти
7 вересня Кабмін заборонив експорт коксівного вугілля, але https://e-b.com.ua/uryad-tak-i-ne-zaboroniv-axmetovu-i-novinskomu-eksport-koksivnogo-vugillya-4936 не опублікував це рішення . Таким чином, рішення не вступило в силу і експорт коксівного вугілля продовжився.

Відповідні рішення належать до компетенції прем'єра Дениса Шмигаля, який до роботи в уряді очолював Борштинську ТЕС ДТЕК Ахметова. Водночас експорт вугілля - це інтерес холдингу ДТЕК Ахметова, який є основним видобувником в Україні.

На засіданні 1 листопада Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3377636 на експорт коксівного вугілля. Таким чином заборона на експорт коксівного вугілля була скасована.

В результаті через одночасний експорт електроенергії, який був вигідний Офісу президента, та не до кінця заборонений експорт вугілля, який вигідний ДТЕК Ахметова, і спрацювання запасів вугілля на складах ТЕС в грудні, коли споживання електроенергії зросте, Україні доведеться розпочати імпорт дорогої електроенергії з ЄС. Джерело: https://biz.censor.net/r3378379

Якось дивно у Ахметова із вассалом шмигалем - "все по плану"...як і у "реформаторів" із Кремля. Якесь дивне співпадання?
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09.12.2022 09:25 Відповісти
Щоб зловити шулерів за руку, достатньо попросити графік сумарних СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВКЛЮЧЕНЬ по годинам. Якщо присутнє зростання СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВКЛЮЧЕНЬ ( по годинам за добу) то ТЕС балансують енергосистему, якщо НІ - питання де вугілля?

Тонкість моменту. Ще з 2014 року по "реформам" васалів ахметова, можна прогнозувати характер та інтенсивність бойових дій на фронті (як фактор впливу) - просто цікаву таку "гру" тов ахметова точно "витягне", бо тут вже інші гравці можуть зацікавитися такоми особливостями "реформ" в Україні...
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09.12.2022 09:58 Відповісти
угу. та рекетом. а ще кучма подарував всю промисловість бомбаса.
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09.12.2022 10:19 Відповісти
А саме сташно, що Кучма обраний народом, ще й два рази... я дуже сумніваюсь, що наш народ такий мудрий, як кажуть.. сподіваюсь, війна вразумить...
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12.12.2022 09:53 Відповісти
я памятаю обидва рази. перший раз його обрали на хвилі незадоволення гіпер інфляцією Кравчука, та як крутого ракетчика з КБ Південне (тоді люди ще не розуміли, що це просто був дешевий ПІАР хід). А другий раз він вже вибори не виграв, а фальсифікував (під гаслом - коней на переправі не міняють). Вважаю що те риже чмо було величезною помилкою українців, за яку ми зараз розплачуємось такою страшною ціною.
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12.12.2022 11:40 Відповісти
ахмєтов, йбане ссучєне кремлівське чьмо, йди нхй зі своїми казками.
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09.12.2022 12:34 Відповісти
С 2023 года цену на электричество повысят, так как бомбят и деняк нет на запчасти, но так как не могут пересичные заплатить, ибо война - так деньги фондов надо Ринату Леонидовичу заплатить и он всё восстановит, не сомневайтесь.
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09.12.2022 13:53 Відповісти
тут он логично поступает.
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09.12.2022 13:55 Відповісти
Врет ,как дышит. Сколотил банду и его отморозки занимались отжимом малого бизнеса у предпринимателей, т.е.рекетом. Тогда в девяностые стрельба на улицах Донецка было обыденным явлением. Вырос в нищетории. Из грязи в князи.
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09.12.2022 14:08 Відповісти
я можу повірити, що він з бідної сім'ї і це його з дитинства дуже бісило. Це класика, коли з голоти вибиваються в багачі. і навпаки - діти багачів не вміють поводитись з грошима...
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11.12.2022 13:05 Відповісти
Смішно, що Тарута при кожній можливості намагається показати себе генієм бізнесу, хоча таким не є. Хоча й бідним чоловіком його не назвеш)
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12.12.2022 09:49 Відповісти
А що там Беня? Інтерв'ю дати не хоче?
На публіку не вилазить. Але це не значить, що він без діла сидить... не здивуюся, якщо вже до виборів готується)))
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12.12.2022 11:28 Відповісти
чесно кажучи, взагалі байдуже, зараз для мене важлива лише допомога армії, багато хто цього не робить й взагалі втік
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12.12.2022 15:34 Відповісти
Самое забавное, что оригинальная статья сильно больше, чем об этом, но у нас в сми понесли один и тот же кусок гонять
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12.12.2022 21:24 Відповісти

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