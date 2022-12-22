Санкції діють: Збитки "Роскосмосу" перевищать 50 мільярдів рублів

Збитки держкорпорації "Роскосмос" у 2022 році можуть зрости до 50 мільярдів рублів ($700 млн за поточним курсом), що на 60% більше, ніж у 2021 році.

Про це гендиректор держкорпорації Юрій Борисов розповів у інтерв'ю місцевому виданню "Вєдомості".

За його словами, до зростання збитків призвели запроваджені після початку вторгнення РФ в Україну санкції та інші причини, що призводили до зриву виконання замовлень.

"З урахуванням ситуації, що склалася після 24 лютого, – відмови від низки міжнародних контрактів, у тому числі щодо постачання двигунів, пускових послуг – все посилилося. Прогнозовані збитки за підсумками 2022 року – понад 50 млрд руб.", – повідомив Борисов.

За його словами, основне джерело збитків пов'язане "з неналежною організацією роботи підприємств".

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"Компанії бралися за виконання держзамовлення або за замовлення самої держкорпорації, але не виконували їх у строк. Причини різні – від непоставки електронно-компонентної бази до неналежної організації процесу, кульгала трудова дисципліна, зокрема", – пояснив глава "Роскосмосу".

Борисов додав, що практично всі провідні підприємства "Роскосмосу" у 2021-2022 роках не виконали зобов'язання щодо здачі продукції.

Юрій Борисов обіймає посаду генерального директора "Роскосмосу" з липня 2022 року, раніше (з 2018 року) на цій посаді працював скандальний російський політик Дмітрій Рогозін.