Уряд Грузії купив 25 потужних генераторів для України

Уряд Грузії придбав 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії, загальною вартістю більше 1.4 млн ларі, та невдовзі відправить їх в Україну.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Грузії.

Ідеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

Раніше лідер правлячої партії Грузії заявляв, що у Грузії немає генераторів і трансформаторів великої потужності, які просить Україна.

У свою чергу жителі Грузії за два тижні зібрали 411 тис. ларі ($154,2 тис.) у рамках акції "Поділися світлом" – на ці гроші будуть придбані малі генератори для України.