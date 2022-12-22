США нададуть Україні додаткової гуманітарної допомоги на понад $374 мільйони

Уряд США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділив для України понад $374 млн додаткової гуманітарної допомоги.

Про повідомляє пресслужба USAID.

"Президент Джо Байден оголосив після зустрічі з президентом Зеленським, що Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надали понад $374 млн додаткової гуманітарної допомоги у відповідь на поточні потреби, спричинені війною Путіна проти України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця життєво необхідна допомога Україні надходить у вирішальний момент, оскільки через російські напади на цивільну інфраструктуру люди у багатьох громадах залишилися без доступу до безпечного притулку, їжі, чистої води, санітарії та інших основних послуг протягом зими.

Фінансування допоможе надати терміново необхідну продовольчу та грошову допомогу більш ніж 1,5 млн людей, також забезпечить охорону здоров’я, гуманітарний захист, безпечну питну воду та санітарні послуги, допомогу при травмах, ремонт притулків для підтримки понад 2,5 млн людей.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд США надав понад $1,9 млрд гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та тих, хто виїжджає до сусідніх країн, у тому числі понад $1,4 млрд гуманітарної допомоги через USAID.