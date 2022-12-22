Австрія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2024 року

Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.

Відповідну постанову було прийнято Радою міністрів Австрії у середу, передає Укрінформ.

Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.

"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", – йдеться в ухваленому документі.

За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.

Після початку російського військового вторгнення в Україну мільйони українців, переважно, жінки та діти, були вимушені шукати притулку в країнах ЄС. У відповідь на такий розвиток Євросоюз вперше у власній історії активував так звану директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально знаходитися на території ЄС, отримувати базові соціальні послуги та мати право на працевлаштування.