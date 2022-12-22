Уряд Данії виділив новий пакет фінансової допомоги Україні

Уряд Данії виділив 300 млн данських крон (понад $40 млн) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Про це повідомила пресслужба данського міністерства оборони, передає Радіо Свобода.

"Боротьба України за свободу – це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 млн данських крон в Україну", – заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він наголосив, що данський уряд і надалі продовжуватиме надавати підтримку українцям, зокрема, гуманітарну, фінансову та військову.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.