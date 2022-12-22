Фонд гарантування вкладів продовжує реструктуризацію іпотечних кредитів під час війни

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час війни продовжує започатковану у 2018 році реструктуризацію іпотечних кредитів фізичних осіб-позичальників неплатоспроможних банків.

Про це розповіла заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай у статті УНІАН "Квартира за ціною двох: як реструктуризація кредитів може врятувати від кредитного зашморгу".

"Рішення про виведення банку з ринку не означає, що борги за наданими цим банком кредитами буде списано, – пояснила Ольга Білай. – Це не просто питання моралі – Фонд має розрахуватись з вкладниками і кредиторами банку".

Ресурси для розрахунків з кредиторами – надходження від продажу та управління активами банку, близько 80% з яких – кредити. Фонд має домагатись погашення цих кредитів або здійснити їх продаж, щоб розрахуватись з кредиторами.

Для позичальників, які через військову агресію лишились без квартир, придбаних в кредит, є виключення. Прийнятий Верховною Радою на початку грудня проєкт закону передбачає можливість на період дії воєнного стану та 90 днів після призупинити сплату за кредитом.

Для інших позичальників рятівним колом може стати реструктуризація, зазначила Ольга Білай. За допомогою цього інструменту можна відтермінувати погашення кредиту, знизити відсоткову ставку до 0,01% річних і сплачувати кредит за більш комфортним графіком.

Особлива перевага реструктуризації – черговість платежів. Завдяки погашенню в першу чергу поточних відсотків та комісій, у другу – "тіла" кредиту і лише в останню чергу – прострочених процентів та комісійних, можна швидше скоротити борг.

За допомогою реструктуризації позичальники мають можливість повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом трирічного періоду ліквідації банку. Залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами Фонд буде продавати в останню чергу, і навіть після продажу умови для позичальника не змінюються.

З 2018 року можливістю реструктуризувати кредити в банках, які ліквідуються Фондом, скористались боржники за 838-ма кредитними угодами. У попередню кризу, коли з ринку пішло близько сотні банків, рівень непрацюючих кредитів в банках сягав 95%. Зараз позичальники стали більш сумлінними, і рівень реструктуризації в окремих банках сягає 70%.

"Кредитна дисципліна стала головним позитивним наслідком цієї кризи, – зауважила Ольга Білай. – Колишній тренд "борги віддають лише боягузи" змінився, і тепер бути сумлінним позичальником не соромно, а почесно".