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"Енергоатом" підключив після ремонту дев’ятий енергоблок до мережі

аэс,аес

У четвер, 22 грудня, о 07:00 до електромережі підключили дев’ятий енергоблок українських АЕС, який 18 грудня був виведений в ремонт для усунення зауважень. Наразі триває набір потужності.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що в такий спосіб, усі атомні блоки на підконтрольній Україні території – працюють. Наразі дев'ятий блок навантажений до 400 МВт.

"Після зняття "Укренерго" обмеження з видачі потужності у цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт – і Україна отримає повну потужність всіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій державою території", – наголосили атомники.

Раніше повідомлялося, що атомні станції України 18 грудня вийшли на максимально можливу потужність в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків. Водночас того ж дня "Енергоатом" вирішив вивести один із українських енергоблоків у ремонт. 

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АЕС (810) Енергоатом (1198) електроенергія (4233)


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