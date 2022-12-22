Ахметов вирішив обанкрутити "Азовсталь" (оновлено)

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство маріупольського заводу "Азовсталь", який входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Про це свідчать дані аналітичної онлайн-системи YouControl, передає Forbes.

Повідомлення про відкриття судом провадження було оприлюднено 21 грудня. Згідно із судовим реєстром, у цей день суд мав розглядати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство "Азовсталі", подану ПрАТ "Запоріжвогнетрив", бенефіціаром якого також вказаний Рінат Ахметов.

Кредитори можуть подати заяви з вимогами до боржника протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення.

Напередодні стало відомо, що Госпсуд Запорізької області розпочав справу про банкрутство ще одного маріупольського заводу "Метінвесту" ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (ММК ім. Ілліча). Ініціатором відкриття справи про банкрутство є ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола, який керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно управляють компанією.