Російський рубль впав майже до восьмимісячного мінімуму

У четвер російський рубль впав до найслабшого рівня з кінця квітня – до 72 рублів за $1, оскільки ринок відчуває побоювання щодо впливу санкцій на російську нафту і газ.

Як повідомляє Reuters, вранці рубль знизився на 1,8% по відношенню до долара до 72,25, раніше сягнувши 72,3 найслабшої позначки з 29 квітня.



Він також втратив 1,6% до 76,82 до євро, що також є майже восьмимісячним мінімумом, і втратив 2% по відношенню до юаня до майже семимісячного мінімуму в 10,28.



Рубль продовжує "нестримне падіння", вважають аналітики "Велес Капіталу". За їх словами, якщо рубль зміцниться вище за психологічно важливі рівні 70 за долар, 75 за євро та 10 за юань, це може відкрити нові горизонти падіння для російської валюти.



Падіння експортних надходжень в останні місяці було посилено нафтовим ембарго ЄС, яке почалося в грудні, коли також вступило в силу обмеження цін на нафту.

Аналітики очікують, що рубль отримає якусь точку опори на наступному тижні, коли настане термін сплати податків в кінці місяця - російські експортери зазвичай конвертують валютну виручку для виплати місцевих зобов'язань.

Росія в останньому кварталі року брала великі позики, продавши в середу казначейські облігації ОФЗ на суму 337,8 млрд рублів ($4,7 млрд).

Як повідомлялося, 19 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів). Так званий механізм корекції газового ринку, призначений для запобігання екстремальним коливанням цін, буде застосовуватися з 15 лютого.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.