Євросоюз надасть Україні 900 генераторів, – фон дер Ляєн
Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
"ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електрозабезпечення країни, включаючи її лікарні. І ми відправляємо мільйони енергоощадних лампочок. Ми з вами. Світло буде", – зазначила вона.
Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.
Нагадаємо, за рік в Україну завезли понад 500 тисяч генераторів, половину – на пільгових умовах.
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