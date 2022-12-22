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Новини
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Вихід із найскладнішого блекауту займе до 10 днів, – Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займатиме від 7 до 10 днів.

Про це він зазначив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"У разі найскладнішого повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це, за розрахунками наших енергетиків. Наголошу, це теоретичні розрахунки, тому що світ ще не переживав таких речей", – сказав очільник уряду.

На питання, який план уряду на такий випадок для великих міст, прем'єр відповів, що Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і вони не можуть бути публічно озвучені", – зазначив він.

Шмигаль заявив, що з точки зору великих міст ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності" – це єдиний реалістичний шлях.

"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні 5 тис. Очікуємо, що через два тижні їх" буде вже від 15 до 17 тис. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, певний перелік дій, які має виконати місцева влада. Іншого виходу немає", – розповів прем'єр.

На уточнювальне запитання, чи буде такий підхід ефективним, якщо одночасно кілька сотень тисяч чи мільйонів людей будуть змушені залишити свої квартири, Шмигаль наголосив, що йдеться не про комфорт, а про виживання, а в такому разі необхідно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.

"Якщо брати лише вокзали – це вже може стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", – підкреслив він.

Водночас прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, збереження якої лежить на місцевій владі.

Автор: 

електроенергія (4233) Шмигаль Денис (1484) блекаут (48)


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Топ коментарі
+3
А сейчас сезон ОРЗ, гриппа или ОРВИ? А плато, волна или пик? Вот по соплям пройтись - это твоё. С топливом за неделю через два месяца вы не справились. Попрацювали гарно с энергетической безопасностью.
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22.12.2022 15:52
+3
Що воно курить? Після 1945 року, за 7 років країну відбудували, не те, що енергетичну систему ! А воно думає, що ще 10 років будуть сидіти на американських грошах?
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22.12.2022 16:41
+3
Черговий ЗЕРО від "реформаторів". Що зараз - Понад 50 підстанцій та пів сотні ЛЕП пошкоджено через російські обстріли, - Шмигаль. А що із енергопостачання в області, де немає пошкоджень, чому "світло" 306 годин на добу, 9 енергоблоків і 10 теплових працюють?

А ще питання - в чому суть "реформи" під'єднувати в загальну систему області із збалансованим енергопостачанням і цілою інфраструктурою до неробочої - щоб придумати блекаут?
В результаті "світла" немає ні в цілих областях ні в областях пошкоджених. Питання провокаційне - воно не пов'язане із "формулою миру" із зберігання неофеодальної системи? Бо особливістю "стабілізації" є відсутнє енергопостачання на протязі 8ми годин по всій Україні?! Щоб не можна було організувати ні роботу, ні навчання...ні лікування. Дуже багато запитань виводять на політику...
Особлива цікаво про роль ДТЕК в подоланні блекаутів, що зараз на її балансі по території...

В продовження. Чому не запрошенні експерти із ЄС( Єврокомісії), щоб провести аудит пошкодження енергогенерації та інфраструктури, для фіксацій пошкоджень - де принципи "Лугано"?)) Чомусь "реформатори" просили спочатку тільки гроші...
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22.12.2022 20:05
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А сейчас сезон ОРЗ, гриппа или ОРВИ? А плато, волна или пик? Вот по соплям пройтись - это твоё. С топливом за неделю через два месяца вы не справились. Попрацювали гарно с энергетической безопасностью.
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22.12.2022 15:52 Відповісти
не твоє свинособаче діло, русня. Іди дірки в своєму дерев'яному бараку залатай.
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22.12.2022 16:24 Відповісти
Ну у них там жопа по 500 подохших по москве в день
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22.12.2022 16:26 Відповісти
Їбанько ти тупоголовий! Ти, в силу своєї тупості, думаєш, що всі хто розмовляє російською живуть в расєї? Патріот х.уєв! На передовій, тих хто захищає Україну, також не мало розмовляють російською. Так, що ти б хайло прикрив !
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22.12.2022 16:38 Відповісти
"немало" пишеться разом, мій маленький ватний друг.
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22.12.2022 17:21 Відповісти
"Некоторые верят..." (С)
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22.12.2022 16:36 Відповісти
Що воно курить? Після 1945 року, за 7 років країну відбудували, не те, що енергетичну систему ! А воно думає, що ще 10 років будуть сидіти на американських грошах?
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22.12.2022 16:41 Відповісти
яку ж таку країну за 7 років відбудували після 1945, можна конкретніше?
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22.12.2022 17:23 Відповісти
Германію)
В 1954 вони вже ЧС з футболу виграли
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22.12.2022 17:26 Відповісти
Германію за 7 років не відбудували, там це зайняло років 20 сумісних зусиль всього Заходу. Але він мав на увазі зовсім не Германію, а ту країну, де в 2022 році, через 77 років після "пабєди", досі сруть в дірки в землі і крадуть унітази з України.
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22.12.2022 17:29 Відповісти
Шмигаль як завжди язиком болтає туди сюди.
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22.12.2022 16:50 Відповісти
Мабуть, Гончарук із Шмигалем💯💯 разом з міністрами, купою держсекретарів, голів облдержадміністрацій🤔 та зкацапленими власниками обленерго, КПНКРЕ🤷‍♂️ впродовж цього часу, «таємно таки, якось готувалися», щоб паливно-енергетичний комплекс України Міг функціонувати в умовах Воєнного стану та Особливого періоду‼️⚔️🇺🇦❤️

Результати їх каторжної діяльності в особливих умовах🤯 відчуває кожен Українець ‼️💯⚔️🇺🇦❤️👏🤔😠🤬🇺🇸🇬🇧🇪🇺✊💪‼️‼️💯‼️
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22.12.2022 17:10 Відповісти
А хто такий Шмиґаль?
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22.12.2022 17:34 Відповісти
Зелена гнида.
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22.12.2022 23:47 Відповісти
Іноді краще сидіти і не шмигатись!
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22.12.2022 17:41 Відповісти
Черговий ЗЕРО від "реформаторів". Що зараз - Понад 50 підстанцій та пів сотні ЛЕП пошкоджено через російські обстріли, - Шмигаль. А що із енергопостачання в області, де немає пошкоджень, чому "світло" 306 годин на добу, 9 енергоблоків і 10 теплових працюють?

А ще питання - в чому суть "реформи" під'єднувати в загальну систему області із збалансованим енергопостачанням і цілою інфраструктурою до неробочої - щоб придумати блекаут?
В результаті "світла" немає ні в цілих областях ні в областях пошкоджених. Питання провокаційне - воно не пов'язане із "формулою миру" із зберігання неофеодальної системи? Бо особливістю "стабілізації" є відсутнє енергопостачання на протязі 8ми годин по всій Україні?! Щоб не можна було організувати ні роботу, ні навчання...ні лікування. Дуже багато запитань виводять на політику...
Особлива цікаво про роль ДТЕК в подоланні блекаутів, що зараз на її балансі по території...

В продовження. Чому не запрошенні експерти із ЄС( Єврокомісії), щоб провести аудит пошкодження енергогенерації та інфраструктури, для фіксацій пошкоджень - де принципи "Лугано"?)) Чомусь "реформатори" просили спочатку тільки гроші...
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22.12.2022 20:05 Відповісти
Ягідка - заява пані посла Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Федеральний уряд зараз докладає зусиль на всіх рівнях для забезпечення швидкого постачання запасних частин. Але нам потрібно зробити крок далі, а не тільки зберігати або відновлювати систему, успадковану з радянських часів. З попелу має постати щось нове і краще. Більше децентралізованих рішень на базі відновлювальної енергії допоможуть забезпечити енергопостачання в Україні", - сказала вона.

Фельдгузен зазначила, що в такому випадку українська енергосистема не буде настільки вразливою при влучанні у деякі вузлові пункти енергетичної системи. Джерело:

Може "реформатори" пояснять вже всім, чому "рятують" Україну шляхом централізації енергопостачання та створюють !!штучний!! блекаут? Це не часом вже не політика?
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22.12.2022 20:18 Відповісти
чому "світло" 3-6 годин на добу по всій Україні?
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22.12.2022 20:06 Відповісти
Спеціально для шмигаля премєра ДТЕК та реформатора, як він виглядає як євроінтегратор, на зрозумілій мові)))

Введите гражданина посла! Сдвинь брови! (Youtube.com/watch?v=BHJlToYd_VM)
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22.12.2022 21:53 Відповісти
Коли вони працювати почнуть? Язиками молотять по принципу - Що бачу, про те й співаю.
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22.12.2022 23:28 Відповісти
А вхід в наступний блек-аут скільки займе? Один крок вперед два назад.
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23.12.2022 06:09 Відповісти

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