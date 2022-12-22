Вихід із найскладнішого блекауту займе до 10 днів, – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займатиме від 7 до 10 днів.
Про це він зазначив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"У разі найскладнішого повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це, за розрахунками наших енергетиків. Наголошу, це теоретичні розрахунки, тому що світ ще не переживав таких речей", – сказав очільник уряду.
На питання, який план уряду на такий випадок для великих міст, прем'єр відповів, що Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.
"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і вони не можуть бути публічно озвучені", – зазначив він.
Шмигаль заявив, що з точки зору великих міст ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності" – це єдиний реалістичний шлях.
"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні 5 тис. Очікуємо, що через два тижні їх" буде вже від 15 до 17 тис. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, певний перелік дій, які має виконати місцева влада. Іншого виходу немає", – розповів прем'єр.
На уточнювальне запитання, чи буде такий підхід ефективним, якщо одночасно кілька сотень тисяч чи мільйонів людей будуть змушені залишити свої квартири, Шмигаль наголосив, що йдеться не про комфорт, а про виживання, а в такому разі необхідно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.
"Якщо брати лише вокзали – це вже може стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", – підкреслив він.
Водночас прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, збереження якої лежить на місцевій владі.
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В 1954 вони вже ЧС з футболу виграли
Результати їх каторжної діяльності в особливих умовах🤯 відчуває кожен Українець ‼️💯⚔️🇺🇦❤️👏🤔😠🤬🇺🇸🇬🇧🇪🇺✊💪‼️‼️💯‼️
А ще питання - в чому суть "реформи" під'єднувати в загальну систему області із збалансованим енергопостачанням і цілою інфраструктурою до неробочої - щоб придумати блекаут?
В результаті "світла" немає ні в цілих областях ні в областях пошкоджених. Питання провокаційне - воно не пов'язане із "формулою миру" із зберігання неофеодальної системи? Бо особливістю "стабілізації" є відсутнє енергопостачання на протязі 8ми годин по всій Україні?! Щоб не можна було організувати ні роботу, ні навчання...ні лікування. Дуже багато запитань виводять на політику...
Особлива цікаво про роль ДТЕК в подоланні блекаутів, що зараз на її балансі по території...
В продовження. Чому не запрошенні експерти із ЄС( Єврокомісії), щоб провести аудит пошкодження енергогенерації та інфраструктури, для фіксацій пошкоджень - де принципи "Лугано"?)) Чомусь "реформатори" просили спочатку тільки гроші...
"Федеральний уряд зараз докладає зусиль на всіх рівнях для забезпечення швидкого постачання запасних частин. Але нам потрібно зробити крок далі, а не тільки зберігати або відновлювати систему, успадковану з радянських часів. З попелу має постати щось нове і краще. Більше децентралізованих рішень на базі відновлювальної енергії допоможуть забезпечити енергопостачання в Україні", - сказала вона.
Фельдгузен зазначила, що в такому випадку українська енергосистема не буде настільки вразливою при влучанні у деякі вузлові пункти енергетичної системи. Джерело:
Може "реформатори" пояснять вже всім, чому "рятують" Україну шляхом централізації енергопостачання та створюють !!штучний!! блекаут? Це не часом вже не політика?
Введите гражданина посла! Сдвинь брови! (Youtube.com/watch?v=BHJlToYd_VM)