Вихід із найскладнішого блекауту займе до 10 днів, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту займатиме від 7 до 10 днів.

Про це він зазначив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".



"У разі найскладнішого повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це, за розрахунками наших енергетиків. Наголошу, це теоретичні розрахунки, тому що світ ще не переживав таких речей", – сказав очільник уряду.



На питання, який план уряду на такий випадок для великих міст, прем'єр відповів, що Кабмін готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.



"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і вони не можуть бути публічно озвучені", – зазначив він.



Шмигаль заявив, що з точки зору великих міст ініціатива президента щодо створення "Пунктів незламності" – це єдиний реалістичний шлях.



"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні 5 тис. Очікуємо, що через два тижні їх" буде вже від 15 до 17 тис. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, певний перелік дій, які має виконати місцева влада. Іншого виходу немає", – розповів прем'єр.



На уточнювальне запитання, чи буде такий підхід ефективним, якщо одночасно кілька сотень тисяч чи мільйонів людей будуть змушені залишити свої квартири, Шмигаль наголосив, що йдеться не про комфорт, а про виживання, а в такому разі необхідно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.



"Якщо брати лише вокзали – це вже може стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", – підкреслив він.



Водночас прем'єр зазначив, що великою проблемою у разі блекауту може стати система опалення, збереження якої лежить на місцевій владі.