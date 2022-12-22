Туреччина підвищить мінімальну зарплату з наступного року на 55%
Наступного року щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині становитиме 8506,8 лір ($455).
Про це у четвер заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Reuters.
Це означає зростання рівня мінімальної зарплати на 55% у порівнянні з липнем та на 100% – із січнем.
Раніше на пресконференції Ердоган казав, що мінімальна заробітна плата може бути знову підвищена протягом року, якщо це необхідно. За останні місяці річна інфляція у Туреччині зросла на понад 85%, водночас почала дещо знижуватися.
Ердоган сказав, що профспілки роботодавців і працівників не змогли досягти згоди, і уряд втрутився, щоб визначити цифру.
Представники профспілок не були присутні на оголошенні у президентському палаці.
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