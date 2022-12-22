БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
415 0

Туреччина підвищить мінімальну зарплату з наступного року на 55%

ердоган

Наступного року щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині становитиме 8506,8 лір ($455).

Про це у четвер заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Reuters.

Це означає зростання рівня мінімальної зарплати на 55% у порівнянні з липнем та на 100% – із січнем.

Раніше на пресконференції Ердоган казав, що мінімальна заробітна плата може бути знову підвищена протягом року, якщо це необхідно. За останні місяці річна інфляція у Туреччині зросла на понад 85%, водночас почала дещо знижуватися.

Ердоган сказав, що профспілки роботодавців і працівників не змогли досягти згоди, і уряд втрутився, щоб визначити цифру.

Представники профспілок не були присутні на оголошенні у президентському палаці.

Автор: 

Туреччина (1114) мінімальна зарплата (136)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 